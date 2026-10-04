Πάρνηθα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση για τη σύλληψη και απομάκρυνση λύκου που έχει εξοικειωθεί με τους ανθρώπους

Takeaways by to pontiki AI Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη σύλληψη και απομάκρυνση λύκου από την Πάρνηθα, που είχε επιτεθεί σε άνθρωπο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το συγκεκριμένο ζώο έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, πλησιάζει κατοικημένες περιοχές και κυνηγά κατοικίδια, παρά τις προσπάθειες απομάκρυνσής του με διάφορα ερεθίσματα.

Η επιχείρηση κρίθηκε επιτακτική και λόγω της επικείμενης εξάντλησης της μπαταρίας στον πομπό παρακολούθησης που φέρει το ζώο από τον περασμένο Ιούνιο.

Μετά τη σύλληψή του, ο λύκος θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου για κτηνιατρικές εξετάσεις και μόνιμη φιλοξενία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία ανθρώπων και ζώου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εξοικείωση των άγριων ζώων συχνά οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση, όπως η παροχή τροφής, και τονίζουν την ανάγκη ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση σύλληψης και απομάκρυνσης ενός λύκου στην Πάρνηθα, καθώς γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι πρόκειται για το ίδιο ζώο που είχε επιτεθεί σε άνθρωπο στο Τατόι τον Φεβρουάριο.

Ο λύκος είχε συλληφθεί τον Ιούνιο και του είχε τοποθετηθεί πομπός, προκειμένου να παρακολουθείται η κίνησή του, καθώς εκείνη την περίοδο κινούνταν μαζί με άλλα άτομα του είδους του στην περιοχή.

Το τελευταίο διάστημα, το ζώο κινείται μόνο του, πλησιάζει κατοικημένες περιοχές και κυνηγά κατοικίδια, δήλωσε στο ΕΡΤNews ο Γενικός Συντονιστής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ, Σπύρος Ψαρούδας, εξηγώντας το πρόβλημα είναι η εξοικείωση του συγκεκριμένου λύκου με την ανθρώπινη παρουσία.

Το γεγονός ότι η μπαταρία στον πομπό του ζώου πλησιάζει στο τέλος της διάρκειάς της καθιστά επιτακτική τη δυνατότητα του εντοπισμού του.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει ως στόχο τόσο την προστασία των ανθρώπων όσο και την προστασία του ίδιου του ζώου.

Θα μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του Αρκτούρου

Η Καλλιστώ έχει προτείνει την απομάκρυνση του συγκεκριμένου ζώου, καθώς, όπως αναφέρθηκε, παρά τα αρνητικά ερεθίσματα, μεταξύ άλλων κρότου-λάμψης και paintball, η συμπεριφορά του συνεχίζει να μην είναι ανεκτή.

Το σχέδιο προβλέπει τη σύλληψη του λύκου και τη μεταφορά του σε εγκαταστάσεις του Αρκτούρου, όπου θα υποβληθεί σε κτηνιατρικές εξετάσεις και θα φιλοξενηθεί μαζί με τα υπόλοιπα ζώα.

Η τροφή και η εξοικείωση των λύκων

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διαθεσιμότητα τροφής στην περιοχή της Πάρνηθας. Η μείωση του αριθμού των ελαφιών έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το εάν οι λύκοι μπορούν να στραφούν περισσότερο σε άλλα θηράματα, όπως τα αγριογούρουνα.

Σύμφωνα με την Καλλιστώ, το αγριογούρουνο αποτελεί μέρος της διατροφής του λύκου. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις ζώων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν ταϊστεί από ανθρώπους. Η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε εξοικείωση των άγριων ζώων με τον άνθρωπο και στη μείωση του φυσικού φόβου τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι λύκοι μπορούν να αναζητούν εναλλακτικές πηγές τροφής, όπως σκουπίδια και κατοικίδια ή αδέσποτα ζώα που βρίσκονται στην περιοχή.

«Διαχείριση» δεν σημαίνει θανάτωση

Ο κ. Ψαρούδας επισημαίνει ότι η διαχείριση των λύκων δεν ταυτίζεται με τη θανάτωσή τους.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η διαχείριση περιλαμβάνει την απομάκρυνση των παραγόντων που προσελκύουν τα ζώα κοντά στις κατοικημένες περιοχές, όπως τα σκουπίδια, αλλά και την κατάλληλη προστασία των κατοικίδιων και αδέσποτων ζώων, ώστε να μην αποτελούν εύκολη πηγή τροφής.

Παράλληλα, όταν διαπιστώνεται ότι λύκοι πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές πέρα από τα αποδεκτά όρια, προβλέπεται παρέμβαση βάσει σχετικού πρωτοκόλλου.

Η επιχείρηση στην Πάρνηθα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να παρακολουθούν την κατάσταση και να επιχειρούν τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του συγκεκριμένου λύκου.

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