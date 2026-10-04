Μεταμεσονύχτια διάσωση σε γκρεμό της Πεντέλης – Δύο τραυματίες

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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ανδρών, ηλικίας 47 και 54 ετών από απόκρημνο σημείο στην Πεντέλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.
Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο ανδρών, κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον έναν άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί, και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Ο δεύτερος επιβαίνων κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το όχημα.
Στη συνέχεια, και οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
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