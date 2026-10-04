Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη – Πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό, «βούλιαξε» η παραγωγή στο Οροπέδιο

Takeaways by to pontiki AI Η Κρήτη επλήγη από σφοδρή κακοκαιρία διάρκειας τριών ημερών, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και οδικά δίκτυα σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Στον Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά, στο Αμάρι, στο Οροπέδιο Λασιθίου και στα Φέρμα, κάτοικοι και επισκέπτες εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση των αρχών και βαρέων οχημάτων για τη διάσωσή τους.

Σημαντικά προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται σε οικισμούς του Δήμου Μυλοποτάμου, ενώ στο Φαράγγι της Σαμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι οκτώ εργαζόμενοι λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα έντονες, με καταγραφή 318 χιλιοστών βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων και 22.000 κεραυνών μέσα σε μία ημέρα πάνω από το νησί και τα νότια Δωδεκάνησα.

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Τις πληγές της μετρά η Κρήτη, μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που «σφυροκόπησε» για τρία 24άωρο το νησί, ρίχνοντας νερό ενός έτους.

Στον Μυλοπόταμο, αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη, ενώ δεκάδες ήταν οι άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Στα Ζωνιανά, τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή μετατρέποντας δρόμους σε χειμάρρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής εντοπίστηκε στον ποταμό, τα τοιχώματα του οποίου έχουν διαρραγεί σε πολλά σημεία, εξαναγκάζοντας τους κατοίκους από το μεσημέρι του Σαββάτου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να προστεθούν περισσότερα μηχανήματα.

Στο Αμάρι, όπου οι καταστροφές ήταν μεγάλες, τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά να καθιστούν αδύνατη -σε πολλές περιπτώσεις- την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στις Δημοτικές Κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βισταγής, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους που παρέσυραν πέτρες και χώματα στο πέρασμά τους.

Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 318 mm.

Επισημαίνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, οι ζημιές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν τεράστιες.

Δηλωτικό είναι βίντεο από drone που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.



Οι καταστροφές είναι τεράστιες, καθώς τα 18.000 από 25.000 στρέμματα μετατράπηκαν σε λίμνη και έθαψαν με νερό τουλάχιστον 3.000 τόνους πατάτας.

Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα στην Ιεράπετρα

Στην Ιεράπετρα, οι λιμενικές αρχές απεγκλώβισαν τέσσερις ανθρώπους από τον όρμο «Αγία Φωτιά», καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή.

Τους παρέλαβε πλωτό σκάφος και τους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία

Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου από τις ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις.

Τα συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών είναι να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στα σημεία του δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές.

Για τον λόγο αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς.

Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φειδώ τα αποθέματα νερού που ενδεχομένως διαθέτουν, περιορίζοντας την κατανάλωση στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.

Παράλληλα, ζητεί από τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς για την πορεία των εργασιών και την επαναφορά της παροχής νερού θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Πλημμύρισαν τα οροπέδια στα Ανώγεια

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, οι δρόμοι που οδηγούν στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε πολλά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια της περιοχής έχουν πλημμυρίσει από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο βουνό παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με τα συνεργεία να επιχειρούν στα σημεία όπου αυτό είναι ασφαλές και εφικτό. Προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς κατοίκους, παραγωγούς και κτηνοτρόφους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο βουνό, έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες και αποκατασταθούν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Τόνοι λάσπης «κάλυψαν» τα Φέρμα

«Έβρεχε επί 10 ώρες καταρρακτωδώς από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι τις δύο τα μεσάνυχτα, όταν το βουνό κατέβηκε μέσα στον οικισμό», περιγράφουν κάτοικοι του οικισμού.

Τόνοι από μπάζα κατέβηκαν και κατέκλεισαν το κέντρο του χωριού, ενώ εκείνη την ώρα τουρίστες οδηγοί κινούνταν από και προς ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα 23 άνθρωποι -18 Έλληνες και 5 τουρίστες- να εγκλωβιστούν στα αυτοκίνητα που «βούλιαξαν» μέσα στις λάσπες και στα φερτά υλικά. Χρειάστηκε η επέμβαση βαρέων οχημάτων της Πυροσβεστικής για να μεταφερθούν οι άνθρωποι σε ασφαλή σημεία.

Πρόκειται, για το ίδιο σημείο, που, όπως μεταδίδει ο Γιώργος Παπαδάκης, πριν από ενάμιση χρόνο τυλίχτηκε στις φλόγες. Η καμένη γη που άφησε πίσω της η πυρκαγιά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα φερτά υλικά και τη λάσπη, που κάλυψαν τον οικισμό.

22.000 κεραυνοί μέσα σε μία ημέρα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη, καθώς μόνο το Σάββατο καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί, με το μεγαλύτερο μέρος τους να εντοπίζεται πάνω από το νησί και στα νότια Δωδεκάνησα.

Εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το πλήθος των κεραυνών, αλλά και η ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωσή τους στην περιοχή της Κρήτης, με σχεδόν ολόκληρο το νησί να εμφανίζεται καλυμμένο στον χάρτη της κεραυνικής δραστηριότητας.

Ρέθυμνο: 24ωρη γραμμή για τις ανάγκες των πληγέντων

Σε λειτουργία βρίσκεται 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του δήμου Μυλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών.

Οι πληγέντες που χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων, μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία του δήμου Μυλοποτάμου στο 6955 666 001, το οποίο είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο.

Παράλληλα, αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Για την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών, οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν την περιοχή στην οποία βρίσκονται, το είδος της βοήθειας που χρειάζονται και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Ο δήμος Μυλοποτάμου εφιστά, παράλληλα, την προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητώντας να μη δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις πληγέντων. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να γνωστοποιούνται απευθείας στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι

Οι οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι από τις 29 Σεπτεμβρίου στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου έχουν πέσει 18 τόνοι νερού.

Ο ορμητικός χείμαρρος έχει καλύψει το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί οδηγία οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, καθώς λόγω των δυσμενών συνθηκών, καθίσταται αδύνατη αυτή τη στιγμή η ασφαλής μετακίνησή τους.

Πρόκειται για έξι εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες.

Πότε υποχωρούν τα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησων έως το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια.

Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27 βαθμούς στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.

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