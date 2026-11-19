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Τηλεφωνική παρέμβαση εν πτήσει προς τις ΗΠΑ, μέσα από το Air Force One, πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας επικριτικά σχόλια προς τη Συμμαχία των Προθύμων που συνεδριάζει στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με το Politico Germany και τη Welt, ο Τραμπ τηλεφώνησε, στον Τζάρεντ Κούσνερ, που συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής του Βερολίνου, από το Air Force One του για να συζητήσει σύντομα τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, φέρεται να ξέσπασε σε «παραλήρημα» και να επέκρινε την ΕΕ για την παροχή περαιτέρω δισεκατομμυρίων σε βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσαν δύο πηγές στον Hans von der Burchard του Politico.

Μια τρίτη πηγή το έθεσε πιο ήπια, λέγοντας ότι ο Τραμπ τόνισε τις πιθανές εξοικονομήσεις χρημάτων σε περίπτωση τερματισμού του πολέμου, ανέφερε το δημοσίευμα.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας, ο Τραμπ τηλεφώνησε στο Βερολίνο από το Air Force One και είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης ενδιαφερόταν σοβαρά για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Πούτιν θέλει ειρήνη, γι’ αυτό δεν πρέπει να χρηματοδοτείται περαιτέρω ο πόλεμος.

POLITICO: Donald Trump wurde telefonisch aus der Air Force One in den Ukraine-Gipfel im Kanzleramt zugeschaltet und äußerte Skepsis über weitere Milliardenhilfen. Laut Trump wolle Putin Frieden, deswegen sollte man den Krieg nicht weiter finanzieren. https://t.co/Xp2tJl836W — Hans von der Burchard (@vonderburchard) November 19, 2026

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε παράλληλα, στον ανταποκριτή του NBC News, Γκέιμπ Γκουτιέρεζ, σε τηλεφωνική συνέντευξη την Πέμπτη, ότι δεν πρόκειται να λάβει καμία απόφαση σχετικά με την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι συμφωνεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως το Κίεβο θα πρέπει να ερωτάται για οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική διπλωματική πρόταση με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Συμφωνώ μαζί του… Δεν θα έκανα τίποτα χωρίς αυτόν — είναι ο ηγέτης αυτής της χώρας, επομένως δεν θα προχωρούσα σε κάτι τέτοιο», σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Δεν σχολίασε άμεσα το εάν συζήτησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τους Προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνόδου κορυφής στη Σενζέν —μια συνάντηση την οποία χαρακτήρισε επιτυχημένη. «Νομίζω ότι ήταν ένα 12. Σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το 10, νομίζω ότι ήταν ένα 12. Πήγε εξαιρετικά… Χτίστηκαν φανταστικές σχέσεις», δήλωσε ο Τραμπ.

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