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Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης όταν ένας οδηγός χτύπησε Παλαιστίνιους κατοίκους σε τέσσερις ξεχωριστές τοποθεσίες στην Καφρ Κασίμ, μια πόλη στο κεντρικό Ισραήλ.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αυτοκίνητο να επιταχύνει προς ανθρώπους, όλοι Παλαιστίνιοι, σε διάφορα σημεία της πόλης, χτυπώντας τους πριν φύγει. Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση και πολλά από τα θύματα ήταν γυναίκες που έφευγαν από έναν κοντινό γάμο

Η Haaretz ανέφερε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο οδηγός χτύπησε σκόπιμα. Ο Άβι Λέβι, διοικητής της αστυνομικής περιφέρειας, δήλωσε ότι το περιστατικό φαινόταν να είναι τροχαίο ατύχημα και ότι ο οδηγός είχε θετικό τεστ ναρκωτικών. Είπε ότι η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet συμμετέχει στην έρευνα και δήλωσε: «Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Ο ύποπτος δεν έχει ποινικό μητρώο».

A 18 de novembro, um condutor israelita terá atropelado deliberadamente palestinianos em cinco locais distintos de Kafr Qasim, provocando oito feridos, entre os quais quatro mulheres. Foram divulgadas imagens de videovigilância de dois dos incidentes. https://t.co/KRjIb3KI7Q — TRT Português (@trt_portugues) November 19, 2026

Το περιστατικό ώθησε Άραβες βουλευτές και ακτιβιστές να κατηγορήσουν τους Ισραηλινούς πολιτικούς ότι τροφοδοτούν την εχθρότητα προς τους Άραβες πολίτες. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλεσε τα αραβικά κόμματα «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και δήλωσε ότι η συνεργασία μαζί τους θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ. Τα κόμματα κέρδισαν, αριθμό ρεκόρ, 19 εδρών στην Κνεσέτ στις πρόσφατες εκλογές της χώρας.

Ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, πρόεδρος της Κοινής Λίστας, δήλωσε ότι το περιστατικό «εγείρει δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο». Είπε: «Προειδοποιώ εδώ και εβδομάδες ότι η υποκίνηση εναντίον Αράβων πολιτών θα μετατραπεί σε επιθέσεις, ακόμη και σε δολοφονίες».

🔸Ocho palestinos, entre ellos tres mujeres, han resultado heridos este miércoles por la tarde después de que un colono israelí los atropellara deliberadamente con su vehículo en Kafr Qasim, en los territorios palestinos ocupados, según informaciones locales. https://t.co/If7MjD8zxz — HispanTV (@Nexo_Latino) November 19, 2026

Ο Σαΐντ Ίσα, ένας κοινοτικός ακτιβιστής στο Καφρ Κασίμ, περιέγραψε το περιστατικό ως «τρομοκρατική πράξη». «Κάποιος που χάνει τον έλεγχο του οχήματός του μπορεί να χτυπήσει ένα ή δύο οχήματα, αλλά όχι πολλά άτομα σε πολλά διαφορετικά μέρη», είπε ο Ίσα. «Ο δράστης χτύπησε σε τέσσερις τοποθεσίες, τη μία μετά την άλλη».

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε τη Δευτέρα να λογοδοτήσει ένας Ισραηλινός έποικος μετά τον τραυματισμό οκτώ Παλαιστινίων στο Τούκου, νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ. Τοπικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι ο οδηγός χτύπησε πρώτα τρεις νεαρούς άνδρες και στη συνέχεια επέστρεψε και χτύπησε πέντε άλλους που είχαν συγκεντρωθεί για να τους βοηθήσουν.

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