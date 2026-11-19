Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η καθυστέρηση στη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας της Κύπρου βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για το κράτος δικαίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Deutsche Welle, η μεταρρύθμιση αφορά ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας: την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος είναι ταυτόχρονα νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης και επικεφαλής της ποινικής δίωξης. Παρότι η Κομισιόν έχει ζητήσει επανειλημμένα τον διαχωρισμό των δύο αρμοδιοτήτων, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια, η ανεξαρτησία και η λογοδοσία στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης, η μεταρρύθμιση εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων στο έργο του «παντοδύναμου» Γενικού Εισαγγελέα

Ο Γενικός Εισαγγελέας στην Κύπρο έχει την τελική εξουσία να αποφασίζει εάν θα ασκηθεί ή θα διακοπεί μια ποινική δίωξη, ακόμη και σε υποθέσεις που αφορούν κυβερνητικούς αξιωματούχους, χωρίς να υπάρχει γενικός ανεξάρτητος μηχανισμός επανεξέτασης των αποφάσεών του, ζήτημα που εγείρει ανησυχίες για το κράτος δικαίου.

Η συγκέντρωση αυτών των αρμοδιοτήτων εγείρει ζητήματα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς ο ίδιος θεσμός καλείται αφενός να συμβουλεύει νομικά την κυβέρνηση και αφετέρου να αποφασίζει για πιθανές ποινικές ευθύνες μελών της.

Πολιτικές διαφωνίες και ενστάσεις συνταγματικότητας πίσω από τον διαχωρισμό αρμοδιοτητων

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η κυπριακή κυβέρνηση κατέθεσε τον Ιούλιο του 2025 νομοσχέδια που προβλέπουν τη δημιουργία χωριστού θεσμού Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου, στον οποίο θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες ποινικής δίωξης, καθώς και τη θέσπιση μηχανισμού επανεξέτασης αποφάσεων για τη μη άσκηση ή τη διακοπή διώξεων.

Ωστόσο, η μεταρρύθμιση παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς προσκρούει σε συνταγματικές ενστάσεις και πολιτικές διαφωνίες. Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων, ενώ οι διαφωνίες μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν καθυστερήσει περαιτέρω την προώθηση των νομοσχεδίων.

Η περιορισμένη πρόοδος καταγράφεται και στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου του 2026. Παράλληλα, η Κομισιόν επισημαίνει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης και την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των θεσμών καταπολέμησης της διαφθοράς.

Διαβάστε επίσης:

Η απουσία της Ευρώπης από τη συνάντηση Τραμπ – Σι – Πούτιν αναζωπυρώνει τα ερωτήματα για τη διεθνή της επιρροή

Προκλητικός ο Φιντάν: «Αποφασιστική στάση απέναντι σε βήματα που θα έβλαπταν τα συμφέροντά μας σε “Δυτική Θράκη” και Δωδεκάνησα – Λύση δύο κρατών στο Κυπριακό»

Μήνυμα Πούτιν προς Ευρωπαίους για Ουκρανία μετά την τριμερή: Συμβιβαστείτε πριν βρεθείτε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα – Τι κακό είχε η Γιάλτα;













