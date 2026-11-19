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Με εμφανή διάθεση επίδειξης ισχύος και στέλνοντας μηνύματα προς το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποτίμησε τα αποτελέσματα της συνόδου στη Σενζέν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις επαφές και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Σε συνέντευξή του, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη, καλώντας τους Ευρωπαίους να προσέλθουν στη Μόσχα και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η Μόσχα πρότεινε, μέσω διπλωματικών οδών, οι Ευρωπαίοι να έρθουν στη Ρωσία για να διατυπώσουν τις θέσεις τους σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Πρέπει να κατανοήσουμε τι θα προσφέρει η Ευρώπη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Γι’ αυτό έχουμε προτείνει, μέσω διπλωματικών οδών, να έρθουν οι Ευρωπαίοι στη Μόσχα για να καθορίσουν τις θέσεις τους. Μόλις γίνει αυτό, θα αποφασίσουμε για τη συνέχιση του διαλόγου με την Ουκρανία», σημείωσε ο Πούτιν.

🇷🇺❗️🇪🇺 Rússia convidou europeus a Moscou para ouvir sua posição sobre resolução do conflito ucraniano, diz Putin https://t.co/7eOap8P5lG — RT Brasil (@rtnoticias_br) November 19, 2026

Τόνισε ότι θα ήταν «περίεργο να συζητηθεί η ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς την ίδια την Ευρώπη», προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν έχει καμία αντίρρηση στη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις.

Επίσης, όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν είπε ότι «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς να επιλυθούν όλες οι συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Ο Πούτιν είπε ότι υπενθύμισε στον Σι και τον Τραμπ «από πού ξεκίνησαν όλα», λέγοντας ότι η Ρωσία «δεν ξεκίνησε τον πόλεμο», κάτι που, όπως ανέφερε, είπε και στον Σι και στον Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως «πηγή της σύγκρουσης ήταν το πραξικόπημα στο Κίεβο». Ως προς την προοπτική τερματισμού του πολέμου, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει συμβιβαστικές λύσεις, στις οποίες, κατά τον ίδιο, είχαν συμφωνήσει με τον Τραμπ στην προηγούμενη συνάντησή τους, πέρυσι στην Αλάσκα.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι «Ευρωπαίοι χορηγοί» της Ουκρανίας «δεν ήταν διατεθειμένοι» να αναγνωρίσουν αυτούς τους συμβιβασμούς. «Τα πράγματα όμως αλλάζουν και ίσως τελικά αντιληφθούν ότι είναι προτιμότερο να δεχθούν έναν τέτοιο συμβιβασμό παρά να βρεθούν αντιμέτωποι με ορισμένες πραγματικότητες που στο τέλος θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει μια διευθέτηση στην Ουκρανία με λειτουργικό τρόπο. Όμως οι αρχές στο Κίεβο δεν θέλουν να σταματήσουν οι μάχες, επειδή θα πρέπει να κάνουν εκλογές κάλπες».

Putin on Ukraine:



We didn't start the Ukraine war. We didn't start any wars.



Ukraine was already waging war, and we tried to put an end to it. pic.twitter.com/gOBaamLAMv November 19, 2026

Αναφερόμενος στο χτύπημα των Ουκρανών στη γέφυρα της Κριμαίας, ο Πούτιν ανέφερε πως είχε συζητήσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός σε ορισμένες περιοχές που ελέγχει η Ρωσία. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις στη γέφυρα δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για το θέμα. «Δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη γέφυρα για να μεταφέρουμε στρατιωτικό εξοπλισμό ή οποιοδήποτε άλλο στρατιωτικό φορτίο, ούτε καν πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή», δήλωσε ο Πούτιν. «Πρόκειται για υποδομή αποκλειστικά μη στρατιωτικής χρήσης», προειδοποιώντας ότι «τα αντίμετρά μας θα είναι πολύ πιο επώδυνα».

Επίσης, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι «δεν έχουν κανένα κίνητρο να συμφωνήσουν σε μια παύση των εχθροπραξιών και στη δημιουργία συνθηκών για μια μακροπρόθεσμη, όπως έχω ήδη πει, μόνιμη ειρήνη, στοχευμένη και προσανατολισμένη στο μέλλον. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε. Εάν οι ουκρανικές αρχές και οι χρηματοδότες τους κατανοήσουν αυτές τις πραγματικότητες, τότε πιστεύω ότι οι συμβιβασμοί για τους οποίους μιλάμε και τους οποίους ανέφερα θα καρποφορήσουν». «Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει τι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι Ευρωπαίοι στις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Η Μόσχα τους κάλεσε μέσω διπλωματικών οδών να έρθουν στη Μόσχα για να ακούσουν τη θέση τους σχετικά με τη διευθέτηση», τόνισε.

Υπογράμμισε, δε, ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να συζητηθεί η ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, τονίζοντας ότι η Ρωσία θα «αναζητήσει συμβιβασμούς» και ότι «δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Μόσχα «δεν πρόκειται να θυσιάσει τίποτα». «Το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση», είπε. Κατά τον Πούτιν, η Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχθεί ότι «τα πράγματα αλλάζουν» και ότι «δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε όσα συνέβαιναν στις αρχές της δεκαετίας του ’90».

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ είναι σε θέση να τηρήσουν τις συμφωνίες που συνάπτουν, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, λέγοντας ότι «η εσωτερική πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι σύνθετα. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί ελέγχου και θεσμικά αντίβαρα. Το σημαντικότερο όμως –και γι’ αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία– είναι ότι ο Τραμπ είναι ειλικρινά προσηλωμένος στη βελτίωση των διμερών σχέσεων και στον τερματισμό της σύγκρουσης».

Ο Πούτιν είπε ότι η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε «ένα κεφάλαιο στην ιστορία της διπλωματίας» και τόνισε ότι ο διάλογος πρέπει να έχει «συνέχεια», ώστε οι τρεις πλευρές να καταλήξουν σε αμοιβαία κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση «δημιούργησε τη δυνατότητα για περαιτέρω διάλογο, ανεξάρτητα από το αν αυτός θα συνεχιστεί με την ίδια ή με διαφορετική μορφή».

Αναφερόμενος στις συγκρίσεις ανάμεσα στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ και στη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, της Βρετανίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν λίγο πριν από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, διερωτήθηκε: «Τι πρόβλημα είχε η Γιάλτα; Τι το τόσο κακό είχε;» προσθέτοντας ότι «στη Γιάλτα κατοχυρώθηκε η νίκη επί του ναζισμού… Δεν θα είχα αντίρρηση –μάλιστα, θα το θεωρούσα σωστό– να κατοχυρωθεί και μια νίκη επί του “νεοναζισμού”», είπε ο Πούτιν και τόνισε ότι η Διάσκεψη της Γιάλτας δημιούργησε τις συνθήκες «υπό τις οποίες ιδρύθηκε ο ΟΗΕ».

«Και επί 80 χρόνια, χάρη σε εκείνες τις συμφωνίες, ο κόσμος έζησε χωρίς μεγάλες αναταράξεις σε παγκόσμια κλίμακα. Υπήρξαν πολλές περιφερειακές συγκρούσεις, ναι, αλλά καμία παγκόσμια. Πού είναι το κακό σε αυτό;» ανέφερε, ενώ απαντώντας στις αιχμές ότι οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν στην Κίνα για να «μοιράσουν τον κόσμο», ο Πούτιν δήλωσε: «Κανείς δεν μοίρασε τον κόσμο στη Γιάλτα. Απλώς επισημοποιήθηκαν τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». «Και σε ό,τι αφορά τις σημερινές συγκρούσεις, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα δεδομένα επί του πεδίου», πρόσθεσε.

«Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας με την ευρύτερη έννοια της λέξης. Η διεθνής ασφάλεια σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και πρόσθεσε: «Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στο θέμα της πρόληψης της διάδοσης των πυρηνικών όπλων». Σχετικά με το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για το ΔΠΔ, συμφώνησε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σαφώς υπερβαίνει τα όρια των αρμοδιοτήτων του. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι απειλές για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Η Ρωσία έχει πολλά να μοιραστεί με τους εταίρους της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Δεν μπορεί να υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων με την Ευρώπη «χωρίς την αλλαγή των ελίτ» σε ορισμένες χώρες

Η άρνηση της Φινλανδίας να επιτρέψει σε Ρώσους αθλητές την είσοδο στην χώρα, συνιστά αφορμή για την μείωση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις με αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για την πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ

Κατά την άποψη του Ρώσου προέδρου, οι αποφάσεις πολλών ευρωπαίων ηγετών που ανησυχούν για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία, όπως «η στρατιωτικοποίηση» και άλλα θέματα, δεν υποστηρίζονται από τους ψηφοφόρους τους.

.Ωστόσο, χωρίς την αλλαγή των πολιτικών ελίτ σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί να γίνει τίποτα για την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων με αυτές τις χώρες, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Η Φινλανδία είχε ανακοινώσει αυτό τον μήνα ότι δεν θα επιτρέψει στους Ρώσους αθλητές να αγωνιστούν —ούτε καν ως ουδέτεροι— εν όψει της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκι αντοχής στη Ρούκα.

Οι Ρώσοι πολίτες που διαθέτουν βίζα Σένγκεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στη Φινλανδία μόνο για να εργαστούν σε τομείς που θεωρούνται ουσιώδεις για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, κάτι που αποκλείει τον αθλητισμό, ανέφερε το Ελσίνκι.

Το Κρεμλίνο είναι έτοιμο να δεχθεί τη συμμετοχή Ευρωπαίων στις συνομιλίες για την Ουκρανία όχι όμως στρατιωτική συνεργασία Ουκρανίας -ΕΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο να δεχθεί τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρώπης σε συνομιλίες για την Ουκρανία, ωστόσο πριν γίνει αυτό πρέπει να επισκεφθούν την Μόσχα και να συζητήσουν τις προτάσεις τους.

«Συμφωνήσαμε ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όμως θα ήταν περίεργο να συζητάμε την ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς την Ευρώπη. Γι’ αυτό συμφωνήσαμε (στην συμμετοχή των Ευρωπαίων) αλλά πρωτίστως οι ίδιοι πρέπει να έρθουν στην Μόσχα για να συζητήσουμε μαζί τους», δήλωσε ο Πούτιν στην συνέντευξη Τύπου μετά την τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε μορφή στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανάπτυξης στρατευμάτων στην χώρα.

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