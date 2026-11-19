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Μια ασυνήθιστη στιγμή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ κατέγραψαν οι κάμερες στη σύνοδο APEC στην Κίνα, με τους δύο ηγέτες να ανεβαίνουν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου σε κυλιόμενη σκάλα. Το στιγμιότυπο προκάλεσε έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με διαφορετικές ερμηνείες στη χειρονομία.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ανεβαίνει πρώτος στην κυλιόμενη σκάλα και στη συνέχεια να γυρίζει προς τον Κινέζο ομόλογό του, απλώνοντάς του το χέρι.

Δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για μια αυθόρμητη χειρονομία βοήθειας από την πλευρά του Τραμπ ή αν ο Αμερικανός πρόεδρος απλώς θέλησε να κρατήσει το χέρι του Σι Τζινπίνγκ.

Πώς περιγράφουν τη στιγμή τα διεθνή ΜΜΕ

Το βρετανικό Sky News δημοσίευσε το βίντεο με τίτλο «Ο Τραμπ φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει το χέρι του Σι στην κυλιόμενη σκάλα», περιγράφοντας το στιγμιότυπο ως μια κάπως αμήχανη ανταλλαγή χειρονομιών μεταξύ των δύο ηγετών.

Το αμερικανικό Daily Beast εστίασε επίσης στην κίνηση του Τραμπ, επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γύρισε προς τα πίσω και άπλωσε το χέρι του στον Σι, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια να τον βοηθήσει.

Άλλοι πάλι θεώρησαν ότι ο Τραμπ απλώς ήθελε να δείξει ότι… είναι πολύ φίλος με τον Κινέζο ομόλογό του.

👀 WАTCH: Trump and Xi Jinping holding hands оn the escаlator Loоks like thеy’re bеsties nоw — even wearing matching scarves! 😏 — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

Σε κάθε περίπτωση, το σύντομο στιγμιότυπο αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες, με την εικόνα των δύο ηγετών να ανεβαίνουν χέρι-χέρι στην κυλιόμενη σκάλα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

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