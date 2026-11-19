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Με τιμή που αγγίζει τα 240 εκατ. ευρώ, η IDYNASTY, η θαλαμηγός μήκους 101 μέτρων, διεκδικεί την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά των υπερπολυτελών σκαφών, που διατίθεται αυτή τη στιγμή προς πώληση διεθνώς.

Πρόκειται για το σκάφος που ανήκει στην οικογένεια του εκλιπόντος Καζάκου δισεκατομμυριούχου Alijan Ibragimov, ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της χώρας, ο οποίος δημιούργησε την περιουσία του στον χώρο των ορυχείων και των μετάλλων. Η πώληση έχει ανατεθεί σε δύο διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους ναυλομεσιτείας, τη Super Yachts Monaco και τη Merle Wood & Associates, οι οποίοι προωθούν το σκάφος σε υποψήφιους αγοραστές από τη διεθνή αγορά.

Η ιστορία της IDYNASTY είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Alijan Ibragimov, ο οποίος πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου 2021. Ο επιχειρηματίας υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), ενός μεγάλου ομίλου με διεθνή δραστηριότητα στην εξόρυξη, την επεξεργασία μετάλλων και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Η επιχειρηματική του διαδρομή τον ανέδειξε σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους του Καζακστάν.

Μετά τον θάνατό του, ο γιος του Shukhrat Ibragimov, ο οποίος διαχειρίζεται πλέον την περιουσία, έβγαλε τη θηριώδη θαλαμηγό προς πώληση έναντι 240 εκατομμυρίων ευρώ. Η IDYNASTY κατασκευάστηκε στη Γερμανία από την Kusch Yachts, γνωστή και ως Peters Werft, στις εγκαταστάσεις της στο Wewelsfleth. Το έργο είχε την κωδική ονομασία V853 και η ναυπήγηση ολοκληρώθηκε το 2015. Με μήκος 101 μέτρα και πλάτος περίπου 16,85 μέτρα, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί στη χώρα.

Στην κατασκευή και στον σχεδιασμό της συμμετείχαν διαφορετικές εταιρείες με εξειδίκευση στα μεγάλα σκάφη. Η Kusch Yachts ανέλαβε τη ναυπήγηση, η The A Group ανέλαβε τον εξωτερικό σχεδιασμό και τη ναυπηγική αρχιτεκτονική, ενώ η Vega Yachts είχε συμμετοχή στον σχεδιασμό και στη διαχείριση του κατασκευαστικού έργου. Την εσωτερική διαμόρφωση ανέλαβε το ιταλικό γραφείο Massari Design.

Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι ξύλινες και μαρμάρινες επενδύσεις, σε συνδυασμό με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Στο κεντρικό σημείο βρίσκεται η ελικοειδής σκάλα που αναπτύσσεται γύρω από γυάλινο ανελκυστήρα, ενώ ένας πολυέλαιος μήκους περίπου πέντε μέτρων αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της διακόσμησης.Το 2025 πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης. Η αυτονομία της αγγίζει τα 7.000 ναυτικά μίλια, στοιχείο που της επιτρέπει να πραγματοποιεί μεγάλα ταξίδια χωρίς συχνό ανεφοδιασμό.

Στους χώρους διαμονής έχουν προβλεφθεί 12 καμπίνες για έως και 34 επισκέπτες. Η κύρια σουίτα του ιδιοκτήτη βρίσκεται στο κεντρικό κατάστρωμα, ενώ δύο VIP σουίτες έχουν διαμορφωθεί στο κατάστρωμα της γέφυρας. Για το πλήρωμα υπάρχουν 19 καμπίνες, στις οποίες μπορούν να διαμένουν έως και 36 άτομα. Η IDYNASTY διαθέτει δύο πισίνες, εκ των οποίων η μία είναι υπερχείλισης, μεγάλους εξωτερικούς χώρους ηλιοθεραπείας και beachclub με απευθείας πρόσβαση στη θάλασσα. Στο εσωτερικό της υπάρχουν εγκαταστάσεις spa, σάουνα, χαμάμ, αίθουσα μασάζ και ειδικά διαμορφωμένος χώρος ομορφιάς. Για την ψυχαγωγία των επισκεπτών έχουν προβλεφθεί εσωτερικός και εξωτερικός κινηματογράφος, ενώ υπάρχουν επίσης πολλαπλοί χώροι εστίασης και υποδοχής.

Ανάμεσα στις ειδικές κατασκευαστικές λύσεις της περιλαμβάνεται και το γκαράζ για τα βοηθητικά σκάφη, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να πλημμυρίζει ελεγχόμενα. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η καθέλκυση και η ανέλκυση των βοηθητικών σκαφών, ενώ όταν αυτά βρίσκονται εκτός του χώρου, η συγκεκριμένη εγκατάσταση μπορεί να αξιοποιηθεί για δραστηριότητες αναψυχής και ως χώρος πισίνας. Στο εξωτερικό της θαλαμηγού ξεχωρίζουν οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και οι χαρακτηριστικές γυάλινες προεξοχές, που θυμίζουν πτερύγια καρχαρία και λειτουργούν ως ανεμοφράκτες στους εξωτερικούς χώρους.

Με τα 101 μέτρα μήκους, τις 12 καμπίνες, τις δύο πισίνες, τις εγκαταστάσεις spa, τους κινηματογράφους και τη δυνατότητα φιλοξενίας 34 επισκεπτών, η IDYNASTY αποτελεί ένα από τα πλέον πολυτελή σκάφη που έχουν κατασκευαστεί. Η σημερινή ζητούμενη τιμή των 240 εκατ. ευρώ την τοποθετεί στην πρώτη θέση της διεθνούς αγοράς ως προς την αξία των θαλαμηγών που προσφέρονται προς πώληση αυτή την περίοδο.

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