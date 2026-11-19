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Πριν από έναν χρόνο, για κάθε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο ταξινομούνταν σχεδόν τρία συμβατικά βενζινοκίνητα. Φέτος τον Οκτώβριο, τα ηλεκτρικά πέρασαν μπροστά, σε έναν μήνα που η ελληνική αγορά μεγάλωσε κατά 30,4%.

Τον Οκτώβριο του 2025, η βενζίνη προηγούνταν των αμιγώς ηλεκτρικών κατά 14 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών στην Ελλάδα. Δώδεκα μήνες αργότερα, η μεταξύ τους διαφορά έφτασε τις 2,9 μονάδες, αυτή τη φορά υπέρ των ηλεκτρικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, που βασίζονται στις ταξινομήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέλαβαν τον φετινό Οκτώβριο το 14,6% της ελληνικής αγοράς, αφήνοντας τα συμβατικά βενζινοκίνητα στο 11,7%. Τα υβριδικά, ακόμη κι όταν χρησιμοποιούν βενζινοκινητήρα, καταγράφονται χωριστά.

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