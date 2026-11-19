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Τι θα έλεγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μετά τις εκλογές; Στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, ανέφερε ότι θεωρεί και τους δύο ευφυείς. Πρόσθεσε, όμως, ότι στην ελληνική πολιτική υπάρχει ένα πρόβλημα «φοβικής αντίληψης των πραγμάτων».

Εδώ βρίσκεται και ένα μήνυμα της τέταρτης δημόσιας παρέμβασής του μέσα σε λίγες μέρες. Γιατί ο κ. Βενιζέλος, εμμέσως πλην σαφώς, λέει προς όλες τις πλευρές πως όποιος ζητεί σήμερα την ψήφο των πολιτών οφείλει να υπολογίζει και το ενδεχόμενο η εντολή που θα πάρει να απαιτεί συνεννόηση με έναν σημερινό του αντίπαλο.

Είχαν προηγηθεί το άρθρο του στο «Βήμα», η ομιλία του στις 9 Νοεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ, στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη, και η συνέντευξη στον Γιώργο Κουβαρά, στις 11 Νοεμβρίου, στο ΕΡΤnews. Η διαδρομή έχει ενδιαφέρον. Όσοι διάβασαν στο άρθρο του μια προσέγγιση με το Μέγαρο Μαξίμου τον άκουσαν στην ΕΣΗΕΑ να ασκεί αυστηρή κριτική για τα διδάγματα της οικονομικής κρίσης που έμειναν αναξιοποίητα. Και μετά, στη συνέντευξή του στον Γιώργο Κουβαρά, να επαναλαμβάνει ότι θα μιλάει με τον πρωθυπουργό της χώρας για θέματα που θεωρεί σημαντικά και να εξάρει την εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Και όσοι περίμεναν από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μια υπόδειξη προς τον διάδοχό του, τον άκουσαν στη «Ναυτεμπορική» να εξηγεί πόσο ευκολότερα μιλάει κανείς όταν δεν ζητεί ο ίδιος την ψήφο του λαού.

Οι συνεργασίες και το δίλημμα Ανδρουλάκη – Τσίπρα

Σε πρώτη ανάγνωση, η νέα παρέμβαση Βενιζέλου στέλνει ίσως ένα μήνυμα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Αυτό, όμως, ίσως να αφορά όλους, καθώς όλους αφορούσε και η κριτική Βενιζέλου στην προσήλωση στη λογική της μονοκομματικής διακυβέρνησης. Επομένως, η παρατήρηση αφορά εξίσου τη Νέα Δημοκρατία, που διεκδικεί την αυτοδυναμία, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ζητούν πολιτική αλλαγή. Εάν η κάλπη δεν δώσει αυτοδυναμία, το ερώτημα με ποιους και με ποιο πρόγραμμα μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα θα αφορά και τις δύο πλευρές.

Για το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ το δίλημμα είναι οξύτερο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας διεκδικούν από τους ψηφοφόρους την πρωτοβουλία για την επόμενη μέρα. Κάθε άνοιγμα προς τον άλλον μπορεί προεκλογικά να εκληφθεί ως παραδοχή ότι ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Αν, όμως, αποκλείσουν κάθε συνεννόηση, τι θα πουν στους ίδιους ψηφοφόρους εάν το αποτέλεσμα επιτρέπει κυβερνητική αλλαγή μόνο μέσα από συνεργασία;

Αυτό είναι το πολιτικό περιεχόμενο της αναφοράς στον φόβο. Ο Βενιζέλος άφησε ανοιχτή τη σύνθεση μιας μελλοντικής πλειοψηφίας, όπως άφησε στους δύο αρχηγούς και την ευθύνη της απάντησης. Και τι θα συμβεί αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία χωρίς αυτοδυναμία, αλλά ούτε στις πρώτες ούτε στις δεύτερες εκλογές επιτευχθεί σχηματισμός μονοκομματικής κυβέρνησης;

Το μήνυμα για τα ειδικά δικαστήρια

Το πιο ευαίσθητο μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία, πάντως, ο κ. Βενιζέλος είχε φροντίσει να το στείλει νωρίτερα. Στην εκπομπή «Στο Κέντρο», ο Γιώργος Κουβαράς έθεσε το ζήτημα των ειδικών δικαστηρίων και της αναφοράς του Αλέξη Τσίπρα στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του σημερινού πρωθυπουργού, και ο κ. Βενιζέλος επέλεξε ένα παράδειγμα στο οποίο είχε προσωπική συμμετοχή.

Μετά την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, κινήθηκαν διώξεις κατά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργών του για τις υποκλοπές και την υπόθεση της ΑΓΕΤ. Ο Βενιζέλος είπε ότι ήταν μεταξύ εκείνων που συζήτησαν με τον Ανδρέα Παπανδρέου την πρωτοβουλία την οποία ο τελευταίος ανακοίνωσε στις 31 Δεκεμβρίου 1994. Η απόφαση για την αναστολή των διώξεων ελήφθη από τη Βουλή στις 16 Ιανουαρίου 1995.

Η επιλογή του παραδείγματος επιτρέπει μια ανάγνωση που ενδιαφέρει άμεσα το Μαξίμου. Ακόμη κι αν η ΝΔ χάσει την πρωτιά, η εναλλαγή στην εξουσία δεν προϋποθέτει ότι η επόμενη πλειοψηφία θα στήσει ειδικό δικαστήριο για τον απερχόμενο πρωθυπουργό.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας όρος που ο Βενιζέλος έθεσε ρητά και έχει σημασία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για τους αντιπάλους του. Μόνο όταν η Δικαιοσύνη αναδεικνύει ευθύνες ή υπάρχουν αποδεδειγμένα και αδιάσειστα στοιχεία για μια υπόθεση μπορεί να είναι αναγκαία και η λογοδοσία ενώπιον ειδικού δικαστηρίου. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση η υπενθύμιση της κίνησης του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν σημαντική, καθώς και τότε η παραπομπή Μητσοτάκη είχε βασιστεί σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Το μήνυμα Βενιζέλου, κατά συνέπεια, είναι προς την αντιπολίτευση να αποφεύγει την προαναγγελία διώξεων και προς την κυβέρνηση ότι η εκλογική ήττα δεν οδηγεί σε ποινική κατηγορία.

Το υπερκομματικό προφίλ και ο δικός του ρόλος

Και ο δικός του ρόλος; Όπως έχει πει το τελευταίο διάστημα, κινείται στη μεταπολιτική και σίγουρα χτίζει ένα υπερκομματικό προφίλ που μπορεί να είναι χρήσιμο για όποιες αναγκαίες μετεκλογικές εξελίξεις.

Ο ίδιος υπενθυμίζει πάντως δημοσίως δύο διαφορετικές εμπειρίες. Συνεργάστηκε με τη ΝΔ όταν η χώρα χρειαζόταν κυβέρνηση και συμμετείχε στη συζήτηση για την αναστολή των διώξεων όταν το δικό του κόμμα είχε την πλειοψηφία. Εκεί στηρίζεται και η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να συμβάλει σε μια ομαλή μετεκλογική συνεννόηση.

Το αν επιδιώκει κάποιο συγκεκριμένο αξίωμα παραμένει ανοιχτό. Εκείνο που ήδη διεκδικεί είναι λόγο στους όρους με τους οποίους οι σημερινοί αντίπαλοι θα μπορέσουν αύριο να συνομιλήσουν.

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