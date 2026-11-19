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Ικανοποίηση και μια δόση ανακούφισης εμπεριείχαν οι δηλώσεις του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την πρόοδο της υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

Μετά το τέλος της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου, στη Λευκωσία, καθώς διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα από τότε που το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου, οι δύο ηγέτες σημείωσαν ότι πλέον καταγράφεται πρόοδος στο έργο, με τον Ν. Χριστοδουλίδη να υπογραμμίζει ότι υπάρχει συνεχής συντονισμός με την Ελλάδα, τη Γαλλία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να διατρανώνει τη «στρατηγική» σημασία του έργου.

Η στάση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο όσον αφορά τον GSI, καθώς υπενθυμίζεται ότι το φθινόπωρο του 2025 ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, ισχυριζόταν ότι έχει στα χέρια του μελέτες που αποδείκνυαν ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Ωστόσο, τελικά φαίνεται ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης «έκανε στροφή» και πλέον δείχνει αποφασισμένος το έργο να προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Μάλιστα, μια ημέρα πριν από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είχε ανακοινώσει ότι ξεκίνησε η διαδικασία εκταμίευσης των 25 εκατ. ευρώ από την Κύπρο για την κατασκευή του GSI, ποσό το οποίο αφορά την οικονομική συνεισφορά που έχει δεσμευτεί να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία για την υλοποίηση του έργου, με τη Λευκωσία να συνδέει την εκταμίευση του ποσού με την έκδοση της NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών βυθού.

Από την πλευρά του, ο Κ. Μητσοτάκης δεν έκρυβε την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις, καθώς, όπως είπε, το έργο «προχωρεί ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει του αρχικού σχεδιασμού», αν και ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στα προβλήματα που πλέον φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν, καθώς τόνισε ότι το έργο «θα έχει, τελικά, πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο για τη Μεγαλόνησο και γι’ αυτό και επιμείναμε και επιμένουμε στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού στρατηγικού έργου, ξεπερνώντας τους όποιους σκοπέλους συναντήσαμε στην πορεία».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μόλις μια μέρα μετά την έκφραση στήριξης στην υλοποίηση του GSI από το γαλλικό ΥΠΕΞ, εκπρόσωπος του οποίου τόνισε ότι το έργο «το υποστηρίζουμε για προφανείς στρατηγικούς λόγους που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για τη διασύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη ήπειρο σε επίπεδο ενέργειας», αν και απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για τη ρηματική διακοίνωση του Παρισιού προς την Άγκυρα, λέγοντας ότι «δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα, τα οποία αποτελούν, ας πούμε, μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας».

Η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μοιάζει να έχει… μπει σε ράγες και ότι η Τουρκία –που το 2024 είχε βγάλει πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου για να διώξει το ερευνητικό σκάφος Ievoli Relume– δεν δείχνει διάθεση να το εκτροχιάσει. Ωστόσο, στην Αθήνα συνεχίζεται η πολιτική ένταση σχετικά με τη σημασία της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι δεν παράγει κάποιο έννομο αποτέλεσμα και την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι δημιουργεί τετελεσμένα για τις απαιτήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Κύπρο.

Αθήνα και Λευκωσία επενδύουν στο ήρεμο κλίμα για να προωθήσουν το έργο –στο οποίο πλέον η συμμετοχή της Γαλλίας είναι δεδομένη, μέσω της Meridiam και της Nexans– υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου και τη διασύνδεσή της με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ το κοινό ανακοινωθέν για τη διακυβερνητική υπογράμμιζε και «τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και συνεργασίας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής, με σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας».

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