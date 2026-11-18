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Βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία με δήλωσή της εξηγεί τους λόγους που υπερψήφισε την Εξεταστική, μολονότι, όπως εξηγεί θεωρεί ότι η πρόταση «βάζει συμψηφιστικά στο κάδρο την περίοδο της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα» με εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Υπερψήφισα την πρόταση του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ» λέει η πρώην η Αντιπρόεδρος της Βουλής, «για να αναδειχθούν οι διαφορές της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με τη Κυβέρνηση Μητσοτάκη», κατηγορώντας την ηγεσία της Κουμουνδούρου για συμψηφισμό, και μάλιστα ανήμερα της επετείου της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη. Η Όλγα Γεροβασίλη στη δήλωσή της στρέφεται ευθέως προς «τους συντάκτες της Πρότασης», καταγγέλλοντας ότι επιχειρούν να στήσουν ένα νέο αντι- Τσίπρα μέτωπο:

«ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί οδηγούν σε επικοινωνιακή εκμετάλλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη;» αναφέρει χαρακτηριστικά. Και καταλήγει με τον στίχο του Καβάφη: «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις».

Αναλυτικά η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη:

«Υπερψήφισα την Πρόταση του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική για τα funds, παρότι βάζει συμψηφιστικά στο κάδρο την περίοδο της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, μια περίοδο δηλαδή που παρά τις αφόρητες πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της α’ κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.

Κι αυτός ο συμψηφισμός επιχειρείται, ανήμερα της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη, με τους συντάκτες της Πρότασης, μάλιστα, να του την αφιερώνουν!

Αλλά την υπερψηφίζω ακριβώς γι’ αυτό: για να αναδειχθούν οι διαφορές της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με τη Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Για να αναδειχθεί γιατί οι τράπεζες επέλεξαν να τιτλοποιούν τα κόκκινα δάνεια με το νόμο του 2003 κι όχι με το νόμο του 2015, για να αναδειχθεί γιατί επί Τσίπρα δεν έγινε κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, να αναδειχθεί γιατί καταψηφίσαμε το 2019 το σχέδιο “ΗΡΑΚΛΗΣ” που είχε έρθει χωρίς καμία πρόβλεψη για πρώτη κατοικία ή πρόνοια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για να αναδειχθεί η σημερινή λεηλασία σε βάρος της κοινωνίας, για να αναδειχθεί ότι το πάρτυ των πλειστηριασμών ξεκίνησε μετά την ψήφιση του ΗΡΑΚΛΗ, για να αναδειχθεί ότι η ΝΔ κατήργησε το 2021 με τον πτωχευτικό την προστασία της α’ κατοικίας.

Για να αναδειχθεί η παταγώδης αποτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού -που βαφτίστηκε από τη σημερινή Κυβέρνηση ως πανάκεια- αλλά και το πού οφείλεται η σημερινή στεγαστική κρίση.

Κι όσο για τους συντάκτες της Πρότασης, ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί οδηγούν σε επικοινωνιακή εκμετάλλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη;

Η απάντηση είναι απλή: “Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις”».

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