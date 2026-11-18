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Τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν καταδιωκόμενο αυτοκίνητο εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο Live News του Mega.

Ο εργαζόμενος βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από το μαύρο όχημα, όταν ο οδηγός επιτάχυνε και έσπασε την προστατευτική μπάρα, αναγκάζοντας όσους βρίσκονταν στο σημείο να υποχωρήσουν για να μην παρασυρθούν.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα επικίνδυνη καταδίωξη εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος, με πυροβολισμούς και τον εμβολισμό αστυνομικής μοτοσικλέτας. Ο μάρτυρας, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν σε υπηρεσία, παρακολούθησε από κοντινή απόσταση την πορεία του αυτοκινήτου και τις προσπάθειες των αστυνομικών να το ακινητοποιήσουν.

Η στιγμή που το αυτοκίνητο έσπασε την μπάρα

Ο ίδιος βρισκόταν μαζί με δύο συναδέλφους του στην είσοδο του πάρκινγκ που προορίζεται για τα διοικητικά οχήματα. Εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο διεξάγονταν εκλογές του προσωπικού, ενώ, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρχε εφημερία.

Η πρώτη ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει ήταν οι σειρήνες που ακούστηκαν από απόσταση. Οι εργαζόμενοι αρχικά υπέθεσαν ότι πλησίαζε ασθενοφόρο, μέχρι που αντίκρισαν ένα πολυτελές μαύρο τζιπ με φιμέ τζάμια να κατευθύνεται προς το μέρος τους.

«Στην αρχή εμείς ακούσαμε σειρήνες, εγώ με τον ένα συνάδελφο ήμασταν εκτός υπηρεσίας και είχαμε συνομιλία με τον συνάδελφο που είχε υπηρεσία. Ήμασταν στη μπάρα στο πάρκινγκ των διοικητικών αυτοκινήτων. Σε κάποια φάση ακούσαμε σειρήνες, λέμε μεταξύ μας, θα είναι ασθενοφόρο, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τι είναι, και ξαφνικά βλέπουμε ένα μαύρο τζιπ, πολυτελές μπορώ να το πω με φιμέ τζάμια, ήρθε καταπάνω μάς που ήμασταν δίπλα στην μπάρα. Εμείς αυθόρμητα πήγαμε να το σταματήσουμε. Με το που είδαμε ότι πάτησε γκάζι κάναμε πίσω και γκρέμισε την μπάρα», είπε.

Η απότομη επιτάχυνση του οδηγού δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους εργαζομένους, οι οποίοι απομακρύνθηκαν αμέσως. Το αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του προς τον χώρο στάθμευσης, με τα περιπολικά και τις μοτοσικλέτες της ΕΛΑΣ να ακολουθούν.

Ο εμβολισμός της αστυνομικής μοτοσικλέτας και η διαφυγή

Σύμφωνα με πληροφορίες για το περιστατικό, στο μαύρο Ford επέβαιναν τρία άτομα, ενώ το αυτοκίνητο, συνεχίζοντας την πορεία του, είχε κατευθυνθεί προς τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και το πρώην εμβολιαστικό κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι είχε φτάσει σε αδιέξοδο, έκανε αναστροφή. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα που είχε τοποθετήσει ένας αστυνομικός στο οδόστρωμα, κοντά στα ΤΕΠ, επιχειρώντας να του φράξει τον δρόμο, και την παρέσυρε για περίπου 30 μέτρα.

«Ήρθε στο πάρκινγκ το διοικητικό, το οποίο είναι αδιέξοδο. Δεν είχε από κάπου να φύγει. Και πίσω ακριβώς ερχόταν η ΔΙΑΣ. Εμείς ερχόμασταν προς τα πίσω και τότε ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Έκανε αναστροφή και όπως είδαμε μετά ο αστυνομικός είχε βάλει τη μηχανή να τους κλείσει τον δρόμο και την εμβόλισε», περιέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι αναγκάστηκε να πέσει στο έδαφος, προκειμένου να προφυλαχθεί. «Έπεσα κάτω να προφυλαχθώ, όπως και οι δύο συνάδελφοι. Το τζιπ πέρασε ακριβώς από δίπλα μας», είπε.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο προς τα ελαστικά του Ford. Παρά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, το όχημα κατάφερε να απομακρυνθεί.

Η αστυνομική επιχείρηση είχε ξεκινήσει νωρίτερα στην οδό Δομπόλη, κοντά στον κόμβο της πλατείας Ομήρου. Ο οδηγός φέρεται να αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και να ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Κατά τη διαδρομή του κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας και διέφυγε μέσω της οδού Άρη Βελουχιώτη. Ακολούθησε πορεία προς τη Βλαχόστρατα και την Περιφερειακή Οδό, ενώ αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε διαφορετικά σημεία για να περιορίσουν τις διεξόδους του.

Οι τρεις επιβαίνοντες φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι γνωστοί στις αστυνομικές Αρχές για υποθέσεις απάτης, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού

Μετά την απομάκρυνση του αυτοκινήτου από το νοσοκομείο, ο οδηγός φέρεται να το εγκατέλειψε και να διέφυγε πεζός. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ εξετάζουν παράλληλα τις κινήσεις των άλλων δύο επιβαινόντων.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνητών βρίσκονται επίσης οι συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η καταδίωξη, ο εμβολισμός της αστυνομικής μοτοσικλέτας και η χρήση του υπηρεσιακού όπλου.

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