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Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, αλλά και τον πρόεδρο του ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκο, η αστυνομία καταδίωκε έναν άνδρα ο οποίος για να τους ξεφύγει, μπήκε ακόμη και στο πάρκινγκ του νοσοκομείου της πόλης όπου έπεσαν και πυροβολισμοί.

Η καταδίωξη, που είχε ξεκινήσει από την οδό Δομπόλη, μεταφέρθηκε μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, προκαλώντας πανικό. Ο άνδρας, αν και αρχικά εγκλωβίστηκε από δύο αστυνομικούς που επέβαιναν στη μηχανή, εμβόλισε το όχημά τους και αφού το παρέσυρε για 30 περίπου μέτρα, άνοιξε ταχύτητα και διέφυγε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οποίες ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Ο θόρυβος προκάλεσε αναστάτωση, με εργαζόμενους να βγαίνουν από τα γραφεία τους και να γίνονται μάρτυρες των όσων εκτυλίσσονταν στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος.

Στο σημείο όπου παρασύρθηκε η αστυνομική μοτοσικλέτα παραμένουν εμφανή τα ίχνη της παράσυρσης, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα του περιστατικού.

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