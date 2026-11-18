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Τις ενστάσεις του αναφορικά με τα μηνύματα που περνούν στους νέους οι influencers διατύπωσε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, κάνοντας λόγο για «αηδίες» που ολοένα και περισσότερα πρόσωπα έχουν την πρόσβαση να λένε δημοσίως.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», ο δημοσιογράφος άσκησε -μεταξύ άλλων- κριτική στον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η προσωπική και οικογενειακή ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην έκθεση των ανηλίκων.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί στην Ιωάννα Τούνη, διατυπώνοντας τις επιφυλάξεις του σχετικά με το κατά πόσο η επιτυχημένη της πορεία στα social media θα έπρεπε να αποτελεί θετικό πρότυπο για τα νέα κορίτσια, αλλά και τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει στο μέλλον για τον ανήλικο γιο της η έκθεσή του στο διαδίκτυο.

«Το πρόβλημά μου δεν είναι πόσοι influencers ή πόσοι άσχετοι με τη δημοσιογραφία μπαίνουν στον περιχαρακωμένο χώρο της δημοσιογραφίας. Το θέμα είναι ότι αυξάνονται με εκθετικό βαθμό τα πρόσωπα που λένε αηδίες, τα πρόσωπα που δεν έχουν ιδέα για το τι λένε, τα πρόσωπα που ανοίγουν το στόμα τους και όποιον πάρει ο χάρος, τα πρόσωπα που είτε μιλάνε είτε δεν μιλάνε ένα και το αυτό θα ήταν. Αλλά δυστυχώς, αυτά τα οποία λένε κάνουν περισσότερο κακό από όσο θα μπορούσαν να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Αλίμονο σε μια κοινωνία που το πρότυπό της είναι η Ιωάννα Τούνη. Εντάξει, η γυναίκα βγάζει περισσότερα χρήματα από τους περισσότερους οι οποίοι εμφανίζονται στα Μέσα. Μπράβο της. Είναι καλό αυτό το οποίο δίνει; Είναι προϊόν ωφέλιμο; Είναι ένα θετικό πρότυπο για τα νεότερα κορίτσια; Είναι ένα θετικό πρότυπο για τα παιδιά που τώρα ξεκινάνε τη ζωή τους και θέλουν να πάρουν μια κατεύθυνση; Δεν είμαι καθόλου σίγουρος» σημείωσε, αρχικά, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Ζούμε στην Ελλάδα του 2026. Ο κόσμος πεινάει. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και παθαίνει εγκεφαλικό. Δεν έχει στον ήλιο μοίρα και έχει και κόσμο να του κουνάει το δάχτυλο. Και θα ασχοληθούμε με τη γούνα της Τούνη; Σοβαρά τώρα; Αλλάξτε θέματα. Δεν είναι θετικό να κάνεις το παιδί σου εμπόρευμα και ότι αυτό αύριο μεθαύριο, όταν το παιδί το αντιληφθεί, μπορεί να έχει επιπτώσεις στον ψυχισμό του, πρέπει να έρθω εγώ να σας το πω;», πρόσθεσε.

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