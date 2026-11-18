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Την αθέατη και ανησυχητική διάσταση της βίας κατά των ανηλίκων αναδεικνύει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή την σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης (18 Νοεμβρίου) και την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών (19 Νοεμβρίου). Την ώρα που τα διεθνή δεδομένα καταγράφουν ραγδαία έξαρση της σεξουαλικής κακοποίησης και της διαδικτυακής εκμετάλλευσης, τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 αποκαλύπτουν επίσης πως τα περισσότερα περιστατικά δεν καταγγέλλονται και τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά.

Πίσω από σφραγισμένες πόρτες, η κακοποίηση παίρνει πολλές μορφές —σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, παραμέληση, διαδικτυακό εκφοβισμό— οδηγώντας συχνά τους εφήβους ακόμη και σε αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονικότητα.

Για να σπάσει το τείχος της σιωπής που επιβάλλουν ο φόβος και η ενοχή, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει για 10η συνεχή χρονιά την πανελλαδική εκστρατεία «Μένει Μυστικό», υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή μέσω της Γραμμής 1056, του Chat1056 και του Cyber Tipline Hellas.

164.669 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά βίας το δεκάμηνο του 2026

Σύμφωνα με τον απολογισμό του Οργανισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 164.669 κλήσεις στις 6 Γραμμές Υποστήριξης και 6.830 μηνύματα στο Chat1056, ενώ 4.420 άτομα έλαβαν συμβουλευτική (εκ των οποίων το 48% ήταν παιδιά).

Στον τομέα της κακοποίησης, η εικόνα προκαλεί έντονο προβληματισμό:

Βία και εκμετάλλευση: Υποστηρίχθηκαν 511 παιδιά , εκ των οποίων 454 για οικονομική εκμετάλλευση, 38 για σεξουαλική, 17 για σωματική και 2 για ψυχολογική κακοποίηση.

Υποστηρίχθηκαν , εκ των οποίων για οικονομική εκμετάλλευση, για σεξουαλική, για σωματική και για ψυχολογική κακοποίηση. Διαδικτυακοί κίνδυνοι: 125 ανήλικοι δέχτηκαν βοήθεια, με τις 65 περιπτώσεις να αφορούν σεξουαλικό εκβιασμό (sextortion) και 27 ηλεκτρονική αποπλάνηση (grooming).

ανήλικοι δέχτηκαν βοήθεια, με τις περιπτώσεις να αφορούν σεξουαλικό εκβιασμό (sextortion) και ηλεκτρονική αποπλάνηση (grooming). Άμεση δράση και πρόληψη: Πραγματοποιήθηκαν 1.319 αναφορές στη γραμμή SOS1056 (για 2.415 παιδιά) και 689 στο Cyber Tipline Hellas (για 770 παιδιά). Έγιναν 111 επιτόπιες παρεμβάσεις για 182 παιδιά σε άμεσο κίνδυνο, ενώ 185 παιδιά έλαβαν θεραπευτικές υπηρεσίες στο «Σπίτι του Παιδιού». Παράλληλα, ενημερώθηκαν 4.653 μαθητές, 2.598 επαγγελματίες, 583 εκπαιδευτικοί και 469 γονείς.

Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά διστάζουμε να παρέμβουμε

Έντονη αντίφαση στη στάση της ελληνικής κοινωνίας αποκαλύπτει νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari για τον Οργανισμό (Νοέμβριος 2026). Ενώ το 89% θεωρεί θύμα το παιδί που γίνεται μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας, το 88% αναγνωρίζει τη συναισθηματική παραμέληση και το 81% καταδικάζει τη λεκτική βία, ένα 21% εξακολουθεί να δικαιολογεί τη σωματική τιμωρία («μια ξυλιά»).

Επιπλέον, αν και το 78% δηλώνει πρόθυμο να ζητήσει καθοδήγηση επί υποψιών κακοποίησης, σχεδόν οι μισοί (48%) αμφιβάλλουν για την ουσιαστική παρέμβαση των αρμόδιων φορέων. Το 31% θεωρεί «ξένη υπόθεση» την ανατροφή άλλων παιδιών, ενώ το 27% διστάζει να μιλήσει φοβούμενο τυχόν άδικη κατηγορία.

Ψηφιακό έγκλημα, Τεχνητή Νοημοσύνη και «κόκκινος συναγερμός» για αυτοκτονικότητα

Τα δεδομένα για το 2025 αποτυπώνουν την εκρηκτική αύξηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να λειτουργεί ως επιταχυντής.

Οι ελληνικές Αρχές έλαβαν 16.000 αναφορές μέσω του NCMEC (έναντι 15.000 το 2024). Παγκοσμίως, το δίκτυο INHOPE εντόπισε πάνω από 4 εκατομμύρια ύποπτες καταχωρήσεις (αύξηση άνω του 450%, με το 91% των θυμάτων ηλικίας 3-13 ετών).

Σύμφωνα με το Internet Watch Foundation (IWF), τα βίντεο κακοποίησης που δημιουργήθηκαν με AI εκτοξεύτηκαν από 13 το 2024 σε 3.443 το 2025, ενώ το 63% των παράνομων συνδέσμων φιλοξενήθηκε σε διακομιστές της ΕΕ.

Την ίδια ώρα, το πρώτο δεκάμηνο του 2026, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίστηκε 882 περιστατικά αυτοκτονικότητας (578) και αυτοτραυματισμών (304).

Το 72% αφορούσε εφήβους 13-18 ετών, με τα κορίτσια να αποτελούν το 96%.

Για τη διάσωση των παιδιών, ζητήθηκε 499 φορές η συνδρομή της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και 25 φορές άλλων φορέων (Άμεση Δράση, ΕΚΑΒ), ενώ σε 69 περιπτώσεις απαιτήθηκε κατεπείγουσα κινητοποίηση λόγω άμεσου κινδύνου ζωής.

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