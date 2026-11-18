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Διενέργεια καταπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για την επίθεση αστυνομικού σε διαδηλώτρια κατά την πορεία για το Πολυτεχνείο, διέταξε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας.
Η επίθεση του στελέχους των ΜΑΤ έχει προκαλέσει οργή και γι’ αυτό ο κ. Κορέας έδωσε εντολή για κατεπείγουσα έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Η στιγμή της απόπειρας δολοφονίας της κοπέλας με χτύπημα στο κεφάλι, από το ελληναριό της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη χώρα. #antireport https://t.co/SyxIPURjwT— μπερναμπέο (@bernabeo2022) November 17, 2026
Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθεί να καταθέσει το θύμα της επίθεσης, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο.
Νωρίτερα, ανακοινώθηκε η μετακίνηση του αστυνομικού από την αστυνομία. ενώ «εξετάζεται» το ενδεχόμενο να τεθεί σε διαθεσιμότητα καθώς είναι σε εξέλιξη και ΕΔΕ.
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