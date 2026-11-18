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Hulu και Disney+ κυκλοφόρησαν την Τρίτη (17/11) το επίσημο τρέιλερ της του έκτου κύκλου επεισοδίων της σειράς «Only Merduers in the Building», με τίτλο «Only Murders in London» διότι ως γνωστόν η πλοκή στον φρέσκο κύκλο επεισοδίων της δημοφιλούς κωμικής αστυνομικής σειράς εκτυλίσσεται στο Λονδίνο.

Η νέα σεζόν του «Only Murders in the Building» κάνει πρεμιέρα στις 8 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Hulu στις ΗΠΑ και στο Disney+ διεθνώς (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας).

Τσαρλς, Μέιμπελ, Όλιβερ (τους κάνουν οι Στιβ Μάρτιν, Σελίνα Γκόμεζ, Μάρτιν Σόρτ) μετακομίζουν προσωρινά στην πρωτεύουσα της Αγγλίας για να εξιχνιάσουν την υπόθεση δολοφονίας της Σίντα Κάνινγκ την οποία υποδύεται η Τίνα Φέη.

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