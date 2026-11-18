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Οι εχέφρονες στην κυβέρνηση παρατήρησαν τα ανησυχητικά μηνύματα των τελευταίων μετρήσεων, που δείχνουν τον διάχυτο φόβο του κόσμου για την ακρίβεια, την οικονομία και το βιοτικό επίπεδο.

Όλο και περισσότεροι κόβουν δαπάνες. Από τα ρούχα, τη διασκέδαση και τις εξόδους ως τη θέρμανση στο σπίτι, ακόμα και τα τρόφιμα.

Αν επιβεβαιωθεί ο υψηλός βαθμός… αγριότητας του χειμώνα, τότε η άνοιξη θα βρει την κυβέρνηση σε δύσκολη κατάσταση – κι ας αντέχει ακόμα στις δημοσκοπήσεις.

Αυτός, βέβαια, είναι ένας ακόμα λόγος να πάνε οι εκλογές όσο το δυνατόν πιο κοντά στο καλοκαίρι, άρα Μάιο ή Ιούνιο. Ακόμα κι αν κάποιοι είχαν κατά νου τον Απρίλιο, δηλαδή, δεν θα δικαιωθούν.

Ο Μητσοτάκης γοητεύει υπερβολικά πολλούς Πασόκους

Τα ευρήματα της Opinion Poll είναι σχεδόν σοκαριστικά για το ΠΑΣΟΚ. Το 18,5% των ψηφοφόρων του Κινήματος προτιμά για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι τον αρχηγό του, τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το ποσοστό είναι… παρά φύσιν, θα έλεγα. Ειδικά εάν το συνδυάσουμε με το άλλο εύρημα. Το 24% των Πασόκων κρίνει θετικά το έργο της κυβέρνησης. Εδώ δεν μιλάμε για φυσιολογική στατιστική… απόκλιση, αλλά για έρωτα!

Και μάλιστα, όταν μιλάμε για εθνικά θέματα, ελληνοτουρκικά και άλλα παρόμοια, το ποσοστό αποδοχής ανεβαίνει στο 62% στο ερώτημα εάν έχει ενισχυθεί η διεθνής θέση της χώρας με αυτή την κυβέρνηση!

Το πρώτο συμπέρασμα αφορά το (δυσοίωνο) μέλλον. Με τέτοια ευαλωτότητα απέναντι στον Μητσοτάκη, απορώ πώς θα αντέξει το ΠΑΣΟΚ εάν σφίξουν τα προεκλογικά γάλατα και το Κίνημα αδυνατεί να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Όπερ σημαίνει ότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο πράσινοι ψηφοφόροι να πάνε με τη λογική της «χρήσιμης ψήφου» – ωιμέ!

Το μοιραίο λάθος με την παράταση του αντι-Τσίπρα μετώπου

Το δεύτερο συμπέρασμα έχει να κάνει με το γιατί. Η δαιμονοποίηση του Τσίπρα και το άλλοτε αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο αποδεικνύονται ιστορικό και μοιραίο λάθος, φοβάμαι. Όχι επειδή έχουν κατ’ ανάγκην άδικο οι Πασόκοι στα όσα έλεγαν και λένε για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ (πλέον την ΕΛΑΣ). Σε αυτά μπορεί να έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό δίκιου.

Αλλά επειδή δεν κατάλαβαν εκείνο το όριο πέρα από το οποίο το μένος για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ (πλέον ΕΛΑΣ, όχι πια ΣΥΡΙΖΑ, αυτός είναι σχεδόν φίλος) λειτουργεί προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και καθιστά την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ περίπου έρμαιο του πρωθυπουργού.

Ο Ανδρουλάκης άργησε να καταλάβει ότι το δόγμα του «αντι-Τσίπρα» μετώπου δεν είχε πια νόημα και ότι έπρεπε να το εγκαταλείψει. Όφειλε να αγκαλιάσει γρήγορα και αποφασιστικά τον κόσμο που είχε πάει στον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη δεκαετία και να μην τον επιτιμά με την κατηγορία ότι πλήγωσε και πίκρανε την παράταξη. Τη στροφή αυτή έπρεπε να την κάνει μετά τις εκλογές του 2023, άντε μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Δεν την έκανε, επέτρεψε να επιστρέψει ο Τσίπρας και τώρα τρέχει να μαζέψει μέχρι και τη Νίνα Κασιμάτη.

Too little, too late, που λένε… Και κυρίως… big mistake, για να το κρατήσουμε στα αγγλικά, να έρθει πιο γλυκά…

Ελπίδα για την «Ελπίδα» και η επανεμφάνιση της Καρυστιανού

Από τις δημοσκοπήσεις των ημερών, κρατάω ότι η Μαρία Καρυστιανού παραμένει πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Και στην Opinion Poll και στην Pulse, αλλά και νωρίτερα στη Real Polls, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είναι πάνω από το 4%, όπερ σημαίνει πως έχει δυνάμεις και περιθώρια. Εάν μάλιστα η ομάδα του Θανάση Αυγερινού δεν προχωρήσει τελικά σε κάποια κίνηση που ίσως θα μπορούσε να της κόψει επιρροή, τότε δύσκολα θα μείνει εκτός Βουλής στις εκλογές.

Το θέμα είναι εάν θα παρουσιάσει δραστηριότητα το κόμμα της, καθώς έχει ατονήσει τελευταία η δημόσια παρουσία του.

Κρατάω, ωστόσο, ότι χθες εμφανίστηκε στη Λάρισα και παρενέβη στη δίκη για τα βίντεο. Δεν αξιολογώ την παρέμβαση. Κρατάω ότι επανεμφανίστηκε και περιμένω να δω αν αυτό σημαίνει πιο ενεργή παρουσία στη συνέχεια.

Στην Κυψέλη, ποιος βάζει την υπογραφή;

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε εγγράφως την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων από τις «κόκκινες» πολυκατοικίες της Κυψέλης, με έξοδα της «Ελληνικό Μετρό». Η εταιρεία επικαλείται τις αυτοψίες και απαντά ότι δεν συντρέχει λόγος απομάκρυνσης λόγω επικινδυνότητας. Δέχεται προσωρινή μετακίνηση μόνο κατά περίπτωση, εφόσον το απαιτούν οι εργασίες.

Ωραία. Όταν μια εταιρεία λέει στους ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους, μπορούν κι εκείνοι να ζητήσουν να δουν ποιος υπογράφει την εκτίμηση, τι ακριβώς βεβαιώνει και για ποια κτίρια. Ο Δούκας έβαλε ήδη τη δική του υπογραφή στο αίτημα μετεγκατάστασης. Και, όπως πάει το πράγμα, θα τους πάει μέχρι τέλους. Η «Ελληνικό Μετρό» θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από ένα δελτίο Τύπου για να κλείσει την υπόθεση. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβει, τόσο το καλύτερο για όλους…

Ο Σπανάκης και το ήδη στολισμένο καλάθι

Με το που ανέλαβε στο υπουργείο Ανάπτυξης, ο Βασίλης Σπανάκης άρχισε να διαφημίζει τα ίδια και τα ίδια. Σειρά είχαν οι «Γιορτές για Όλους», με 300 κωδικούς και εκπτώσεις έως 25%. Την πρωτοβουλία είχε ήδη παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα η διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς. Ο νέος υφυπουργός παρέλαβε, δηλαδή, το καλάθι στολισμένο.

Μένει να δούμε πώς θα μας το εξηγήσει, γιατί έχουμε ακόμη νωπή την εμπειρία από τον νόμο-έκτρωμα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τότε προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς καταργείται ο δεύτερος γύρος και πότε μετράει η δεύτερη επιλογή.

Τώρα ζητάμε κάτι ευκολότερο. Ποιο προϊόν φθηναίνει, από ποια τιμή και για πόσο;

Με τη σειρά, για να μη χρειαστούμε… δεύτερο γύρο διευκρινίσεων.

Οι πληρωμές αργούν, τα μπλόκα πλησιάζουν

Οι αγρότες περιμένουν ακόμη τις πληρωμές που εκκρεμούν και προειδοποιούν ότι, αν δεν δουν χρήματα ως τα τέλη Νοεμβρίου, τα μπλόκα θα επιστρέψουν. Στο Μαξίμου αυτό ακριβώς τρέμουν.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς διαβεβαιώνει ότι κανένας αγρότης δεν θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Στην επαρχία, όμως, η διαβεβαίωση δεν πληρώνει ούτε πετρέλαιο ούτε εφόδια. Αν δεν καταφέρει να ξεπαγώσει τις πληρωμές, δύσκολα θα μακροημερεύσει στο υπουργείο. Ακόμη δυσκολότερα θα βρεθεί στη θέση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ στην προεκλογική περίοδο, αν αυτός είναι ο ρόλος που θα ήθελε.

Διότι, αν στο μεταξύ έχει γίνει κόκκινο πανί για την ελληνική επαρχία, το κόμμα θα τον στέλνει να εξηγήσει την κυβερνητική πολιτική ακριβώς εκεί όπου θα τον περιμένουν με τις απλήρωτες ενισχύσεις στο χέρι.

Οι λόγοι που πολλές φαρμακευτικές υποβαθμίζουν την παρουσία τους στην Ελλάδα

Περιορισμένη πρόσβαση σε φαρμακευτικές θεραπείες τελευταίας γενιάς αναμένεται να έχουν πολλοί ασθενείς στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με παράγοντες της φαρμακευτικής αγοράς, οι συνθήκες της αγοράς με το rebate και το clawback έχουν γίνει πολύ δύσκολες για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

Κι αυτό καθώς οι δύο αυτοί μηχανισμοί, σύμφωνα πάντα με ειδικούς της αγοράς του φαρμάκου, δημιουργούν ένα ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον εμποδίζοντας τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Η αναταραχή στην οποία βρίσκεται ο κλάδος το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο εμφανής με συνεχώς περισσότερες μητρικές εταιρείες να υποβιβάζουν τις θυγατρικές τους στην Ελλάδα εντάσσοντάς τες υπό την ευθύνη άλλης χώρας ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις εταιρειών που αποφασίζουν να αποσύρουν καινοτόμα φάρμακα τους, τα οποία βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η «γουρλίδικη» Santander για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έδωσε νέα τιμή-στόχο στα 64 ευρώ

Νέα αναβαθμισμένη τιμή στόχο , αυτή τη φορά στα 64 ευρώ, έδωσε η Santander για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία χτες έκλεισε με τα μεγαλύτερα κέρδη στον 25άρη δείκτη ύψους 3,66% διαμορφούμενη στα 48,02 ευρώ.

Η είδηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία, τη στιγμή που η Santander ήταν αυτή που «σάλπισε» το ράλι που ξεκίνησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την αρχή της χρονιάς όταν και τότε (που η μετοχή της κατασκευαστικής ήταν περίπου στα 25 ευρώ) είχε δώσει τιμή στόχο στα 49 ευρώ.

Μυρίζει μπαρούτι στην αγορά ενέργειας

Δεν πρόλαβαν να ανακοινωθούν οι πίνακες προτεραιότητας για τις επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και άρχισαν τα όργανα. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας βρίσκεται μεταξύ των εταιρειών που έμειναν εκτός του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, ενώ τουλάχιστον δύο ακόμη επιχειρήσεις φέρονται να εξετάζουν προσφυγές. Και δεν μιλάμε για κάποια ασήμαντη υπόθεση. Για διαθέσιμη ισχύ 4.700 MW κατατέθηκαν 831 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε έργα συνολικής ισχύος 12.319 MW. Δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι ζητούν σχεδόν τριπλάσιο χώρο από αυτόν που υπάρχει. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η διαδικασία θα προχωρήσει χωρίς δικαστικές εμπλοκές ή εάν μια αγορά που χρειάζεται επειγόντως επενδύσεις θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες καθυστερήσεις. Το βέβαιο είναι ότι οι χαμένοι της πρώτης κατανομής δεν φαίνονται διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν εύκολα τη μάχη.

ONYX: Τα 46 εκατομμύρια και η σκιά της AKTOR

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ιστορία εξελίσσεται γύρω από την ONYX και το μεγάλο τουριστικό και οικιστικό εγχείρημα στη Χαλκιδική. Η επένδυση υπολογίζεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, αλλά για να προχωρήσει χρειάζονται κεφάλαια και επενδυτές. Στο τραπέζι βρίσκεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 46 εκατ. ευρώ, με την έκτακτη γενική συνέλευση της 30ής Νοεμβρίου να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στην εξίσωση βρίσκεται και η AKTOR, γεγονός που προσθέτει ενδιαφέρον στις διεργασίες γύρω από το εγχείρημα. Το κρίσιμο ζήτημα, πάντως, δεν είναι μόνο αν θα συγκεντρωθούν τα χρήματα, αλλά και με ποιους όρους θα μπουν οι νέοι επενδυτές. Διότι σε τέτοιου μεγέθους επενδύσεις, η τιμή εισόδου και η μελλοντική απόδοση έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις εντυπωσιακές παρουσιάσεις. Και η πραγματική δοκιμασία αρχίζει όταν έρθει η ώρα των δεσμευτικών αποφάσεων.

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