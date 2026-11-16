Ενημέρωση εκτός… κειμένου από Γεραπετρίτη για καλώδιο, όχι Χαρίτση στο ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας ξανά σε πορείες, γκρίνια για επιλογές στο γαλάζιο Επικρατείας

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Πήγαν, άκουσαν, αλλά ρηματική διακοίνωση δεν είδαν – ούτε και θα έβλεπαν, για να είμαστε ακριβείς – και απήλθαν χωρίς να έχουν πλήρη ενημέρωση για το πώς και τα γιατί του καλωδίου με την Κύπρο.

Μιλάω για τους πολιτικούς αρχηγούς που ενημερώθηκαν – τρόπος του λέγειν μάλλον – από τον Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Καλά όλα τα άλλα και θα τα δούμε στην πορεία τα περισσότερα – ήδη από τη Λευκωσία μιλάνε για ανταλλάγματα που περιμένει να πάρει ο Ερντογάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα μερικά από αυτά τα ανταλλάγματα μας αφορούν.

Αλλά ένα καίριο ερώτημα δεν έχει απαντηθεί ακόμα: Αφού αρκούσε μία ανώδυνη για εμάς ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα, γιατί δεν την κάναμε το 2024, ώστε να έχουμε ήδη έτοιμο το έργο και περιμέναμε να την κάνει για μας η γαλλική κυβέρνηση; Και εάν ισχύει ότι «δεν είναι τίποτα σοβαρό» αυτή η διπλωματική ενέργεια, γιατί οι Τούρκοι επιτρέπουν τις έρευνες όταν τις ίδιες έρευνες τις σταματούσαν το 2024 με πολεμικά πλοία;

Άρα, συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτή η ρηματική διακοίνωση έχει ικανοποιήσει την Άγκυρα. Το πώς και σε βάρος ποιου, πού θα πάει, θα το μάθουμε κάποια στιγμή – ας ελπίσουμε ότι δεν θα το μάθουμε τελευταίοι, καθότι ξέρετε τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση.

Ο Χαρίτσης αρνήθηκε το ΠΑΣΟΚ

Έγκυρη πηγή, που δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω, μου μετέφερε την πληροφορία ότι ο Αλέξης Χαρίτσης δέχθηκε πρόταση από το ΠΑΣΟΚ για ένταξη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας σε μία από τις δύο εκλόγιμες θέσεις.

Και απάντησε αρνητικά και μάλλον τελεσίδικα, εάν κατάλαβε καλά και η πηγή μου από τα όσα της μετέφεραν.

Ο δίαυλος επικοινωνίας της Χαριλάου Τρικούπη – και του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη – με τον άλλοτε πρόεδρο της Νέας Αριστεράς κρατάει εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα σε καλό κλίμα ήταν πάντοτε οι συζητήσεις.

Αλλά, ενώ η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιμη να κάνει το βήμα και την υπέρβαση, ο Μεσσήνιος Αλέξης δεν ήταν. Ή δεν είναι ακόμα, καθώς περιμένει τον άλλο Αλέξη, τον Τσίπρα, να του κάνει νεύμα.

Μουρμούρες για το γαλάζιο Επικρατείας

Μεγάλη γκρίνια, μαθαίνω, έχει ενσκήψει στο εσωτερικό της ΝΔ από τις πληροφορίες για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Τα περισσότερα από τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει προκαλούν απορίες και δυσφορία, κυρίως με το αιτιολογικό ότι είναι πρόσωπα που μπορούν να διεκδικήσουν την εκλογή τους με σταυρό – ή είναι «ξεπερασμένα» πολιτικά και δεν προσφέρει κάτι η παρουσία τους στη λίστα βιτρίνας, που είναι για κάθε κόμμα το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Το εάν αυτές οι γκρίνιες προέρχονται κυρίως από την αυθόρμητη έκφραση της εκλογικής βάσης ή καλλιεργούνται από στελέχη που θα ήθελαν να είναι στη λίστα και έχουν απογοητευτεί, θα σας γελάσω.

Η πράσινη χίμαιρα της δεύτερης θέσης

Τις επόμενες μέρες, με τις νέες δημοσκοπήσεις, θα κριθεί εάν η τακτική επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να «εμποτίσει» τα στελέχη του με τη βεβαιότητα ότι κατακτά τη δεύτερη θέση είναι μία καλή ή μία καταστροφική ιδέα.

Βλέπετε, αυτή η φιλολογία – και φημολογία – έχει ξεκινήσει από τη Χαριλάου από τον Σεπτέμβριο, με τα πρώτα δείγματα «φρεναρίσματος» της ΕΛΑΣ. Έκτοτε κυριάρχησε στα πράσινα στέκια και τη ρητορική, εν είδει ψυχολογικής ένεσης, η θεωρία ότι το ΠΑΣΟΚ οσονούπω υποσκελίζει το κόμμα Τσίπρα και επιστρέφει στη δεύτερη θέση.

Τα πρώτα γκάλοπ του Νοεμβρίου δεν επιβεβαιώνουν αυτή την προσδοκία. Αν και τα επόμενα είναι έτσι, τότε μάλλον εμπεδώνεται η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να πάει προς την περιοχή του 15%-16%, που είναι η ελάχιστη επίδοση για διεκδίκηση της δεύτερης θέσης.

Ο Τσίπρας ξανά στους δρόμους της… φωτιάς

Μετά το Παρίσι, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία να ξαναβρεθεί στους δρόμους. Του δίνει την ευκαιρία η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου, στην οποία ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σχεδιάζει οργανωμένη παρουσία στην πορεία. Και μάλιστα με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει επίσης το δικό του μπλοκ. Κάπως έτσι, μια ιστορική επέτειος μπορεί να προσφέρει και μια πρώτη εικόνα των νέων συσχετισμών στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Έχει ενδιαφέρον επίσης και ποιοι θα επιλέξουν (ή θα επιλέξει ο ίδιος) να βρεθούν δίπλα του στην πορεία.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος Αλέξης ανακαλύπτει ξανά την… αριστερά των δρόμων! Καλό είναι το Κέντρο, αλλά μία δυναμική αντιπολίτευση χρειάζεται τα κινήματα!

Έξι δήμαρχοι έστειλαν τον συντελεστή δόμησης στο γραφείο του Μητσοτάκη

Τελικά, η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποδείχθηκε πολύ πιο καυτή υπόθεση απ’ όσο υπολόγιζε το Μαξίμου.

Οι αντιδράσεις έξι δημάρχων της Αττικής υποχρέωσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει προσωπικά τη διαχείριση, καλώντας τους το μεσημέρι της Δευτέρας, στο πρωθυπουργικό γραφείο. Και δεν μιλάμε για δημάρχους που βρίσκονται συλλήβδην απέναντι στην κυβέρνηση. Κάθε άλλο. Η γαλάζια δυσφορία για την επιπλέον τσιμεντοποίηση είναι αυτή που προκαλεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο. Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει βήματα αναδίπλωσης, χρειάζεται τώρα και πρωθυπουργική παρέμβαση. Και οι εργολάβοι μάλλον θα χρειαστεί να περιμένουν.

Nestlé: Το παρασκήνιο πίσω από την αναδιάρθρωση

Κάτι περισσότερο από μια απλή εταιρική αναδιάρθρωση βρίσκεται πίσω από την απόφαση της Nestlé να αποσχίσει τη δραστηριότητα εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα. Ο ελβετικός κολοσσός μεταφέρει τον συγκεκριμένο κλάδο σε ξεχωριστή εταιρεία, με καθαρή περιουσία που αποτιμάται στα 16,28 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο μιας πολύ μεγαλύτερης διεθνούς συμφωνίας με την Platinum Equity, ύψους 4,9 δισ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το γνωστό νερό Κορπή, με την παραγωγική μονάδα της Βόνιτσας να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη νέα εταιρική δομή. Αφορά τις επόμενες κινήσεις σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός ενισχύεται και οι μεγάλοι παίκτες αναζητούν μεγαλύτερα μερίδια. Η απόσχιση δεν σημαίνει αυτομάτως πώληση της ελληνικής δραστηριότητας, αποτελεί όμως μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα. Και στην αγορά εμφιαλωμένου νερού τέτοιες ανακατατάξεις σπανίως περνούν απαρατήρητες.

Enaon: Η αύξηση που προκαλεί ενεργειακές αναταράξεις

Μπορεί στην κυβέρνηση να αναζητούν τρόπους περιορισμού του ενεργειακού κόστους, όμως στην αγορά φυσικού αερίου ετοιμάζεται ένας διαφορετικός λογαριασμός. Η Enaon EDA, θυγατρική του ιταλικού ομίλου Italgas, ζητά αύξηση 35,4% στις χρεώσεις διανομής για την περίοδο 2027-2030, προκαλώντας την αντίδραση των προμηθευτών ενέργειας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται πλέον στη ΡΑΑΕΥ, η οποία καλείται να αξιολογήσει το αίτημα και τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί. Από την πλευρά της εταιρείας προβάλλεται η ανάγκη χρηματοδότησης της επέκτασης των δικτύων, ενώ οι προμηθευτές θέτουν ζήτημα επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και εδώ βρίσκεται η ουσία: ποιος θα πληρώσει το κόστος των νέων υποδομών και σε ποιον βαθμό; Το 35,4% αφορά τη χρέωση διανομής και όχι ολόκληρο τον λογαριασμό, αλλά η συζήτηση έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία κάθε πρόσθετη επιβάρυνση μετράει.

«Βαρύ» το χρηματιστηριακό ημερολόγιο της εβδομάδας: Μία ντουζίνα εισηγμένες ανακοινώνουν εννεάμηνα

Ιδιαίτερα βαρύ το χρηματιστηριακό ημερολόγιο της εβδομάδας που ξεκινάει σήμερα καθώς είναι γεμάτο ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και μάλιστα σε πολλά από τα βαριά χαρτιά του χρηματιστηρίου. Μία ντουζίνα εταιρείες από κρίσιμους για την ελληνική οικονομία κλάδους, όπως ενέργεια, υποδομές, βιομηχανία, λιανεμπόριο, ακίνητα, τεχνολογία και φάρμακο θα παρουσιάσουν τις επιδόσεις εννεαμήνου ενώ στο μέτωπο των διανομών, τη Δευτέρα πραγματοποιούνται η αποκοπή του προμερίσματος της Εθνικής Τράπεζας και η αποκοπή του ειδικού μερίσματος της Jumbo.

Το «πρόγραμμα» ξεκινάει τη Δευτέρα με ΔΕΗ και Aegean, ακολουθούν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Quest Συμμετοχών, Trade Estates, Αττικά Πολυκαταστήματα και Alpha Trust – Ανδρομέδα την Τετάρτη, ενώ η Πέμπτη περιλαμβάνει Cenergy, Allwyn, Ideal και Lavipharm.

Ξεκινά η σταδιακή μετάβαση του δικτύου Praktiker σε Dedeman

Σημαντική ημερομηνία η 9η Δεκεμβρίου για τον Ρουμανικό όμιλο Dedeman στην Ελλάδα καθώς εκείνη την Τετάρτη ξεκινά η σταδιακή μετάβαση του δικτύου των 17 καταστημάτων Praktiker στη νέα εμπορική ταυτότητα. H αρχή θα γίνει με ένα από τα flagship καταστήματα της αλυσίδας αυτό της Πειραιώς 176, στον Ταύρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Dedeman, είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα προϊόντων κατασκευής, ανακαίνισης και βελτίωσης κατοικίας στη Ρουμανία και μέλος της Paval Holding. Το καλοκαίρι του 2025 προχώρησε στην εξαγορά της Praktiker Hellas σε ένα deal που έκανε αίσθηση στο εγχώριο λιανεμπόριο.

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