Nations League: Η Αγγλία γκρέμισε το αήττητο της Ισπανίας – Θρίαμβος του Βελγίου, αποκλεισμός-σοκ για την Ιταλία

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Η Αγγλία έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 43 αγώνων της Ισπανίας, επικρατώντας με 3-2 στη Μαδρίτη, σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής του Nations League. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ προηγήθηκε με τρία γκολ, αλλά χρειάστηκε να αντέξει στην αντεπίθεση των Ισπανών μετά την αποβολή του Έλιοτ Άντερσον. Την ίδια ώρα, το Βέλγιο συνέτριψε την Ιταλία με 4-1, αφήνοντάς την εκτός προημιτελικών, ενώ η Γαλλία νίκησε την Τουρκία και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό της.

Αγγλία: Έσπασε το αήττητο 43 αγώνων της Ισπανίας μέσα στη Μαδρίτη

Η εθνική Αγγλίας επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τους τελευταίους μήνες, περνώντας νικηφόρα από το «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης με 3-2 απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης Ισπανία.

Οι παίκτες του Τόμας Τούχελ κυριάρχησαν για περίπου μία ώρα, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους και απέκτησαν προβάδισμα τριών τερμάτων, προτού η αναμέτρηση μετατραπεί σε θρίλερ.

Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ στο 45ο λεπτό με πέναλτι, ενώ στην επανάληψη ο Έζρι Κόνσα διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμένων στο 53′. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μπεν Γουάιτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, δίνοντας στην Αγγλία ένα φαινομενικά ασφαλές προβάδισμα.

Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 63ο λεπτό, όταν ο Έλιοτ Άντερσον ανέτρεψε τον Λαμίν Γιαμάλ και αποβλήθηκε, αφήνοντας τα «Τρία Λιοντάρια» με δέκα ποδοσφαιριστές.

Ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ αξιοποίησε το πέναλτι στο 65′, μειώνοντας σε 1-3 και δίνοντας το έναυσμα για την ισπανική αντεπίθεση.

Στο 75′, ο Νίκο Γουίλιαμς, έπειτα από ασίστ του Γιαμάλ, διαμόρφωσε το 2-3, με τους γηπεδούχους να πιέζουν ασφυκτικά για την ισοφάριση.

Η σημαντικότερη στιγμή ήρθε στο 89ο λεπτό, όταν ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, Τζέιμς Τράφορντ, πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε προσπάθεια του Ογιαρθάμπαλ, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Το τελικό 2-3 χάρισε στην Αγγλία την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο της League A, βάζοντας παράλληλα τέλος σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 43 αγώνων της «ρόχα».

Βέλγιο – Ιταλία 4-1: Οι «κόκκινοι διάβολοι» διέλυσαν τη «σκουάντρα ατζούρα»

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε το Βέλγιο στο «King Baudouin Stadium» των Βρυξελλών, όπου συνέτριψε την Ιταλία με 4-1, ανατρέποντας μάλιστα το εις βάρος του σκορ.

Οι Ιταλοί προηγήθηκαν μόλις στο 11ο λεπτό με τον Πίο Εσπόζιτο, όμως η συνέχεια εξελίχθηκε σε εφιάλτη για την ομάδα τους.

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν μόλις 12 λεπτά για να πετύχουν τρία γκολ και να ανατρέψουν πλήρως την κατάσταση.

Ο Μαξίμ Ντε Κάιπερ ισοφάρισε στο 15′, ο Νάθαν Ενγκόι έδωσε προβάδισμα στο Βέλγιο στο 22′, ενώ ο Ζερεμί Ντοκού ανέβασε το σκορ στο 3-1 στο 26′.

Η Ιταλία δεν κατάφερε να αντιδράσει και στο 81ο λεπτό ο Ντιέγκο Μορέιρα έβαλε την τελική πινελιά στον βελγικό θρίαμβο, διαμορφώνοντας το 4-1.

Με τη νίκη αυτή, το Βέλγιο εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του ομίλου και την πρόκριση στα προημιτελικά, αφήνοντας την Ιταλία στην τρίτη θέση.

Έτσι, η «σκουάντρα ατζούρα» γνώρισε ακόμη έναν οδυνηρό αποκλεισμό, χάνοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει το τρόπαιο στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Γαλλία – Τουρκία 2-1: Πρωτιά με Ζιντάν και γκολ του Κρουπί

Η Γαλλία δεν εντυπωσίασε απέναντι στην Τουρκία στο «Stade Atlantique» του Μπορντό, ωστόσο πήρε τη νίκη με 2-1, αποτέλεσμα που της εξασφάλισε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της League A.

Οι «τρικολόρ», με τον Κιλιάν Μπαπέ στη σύνθεσή τους και τον Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο, δυσκολεύτηκαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, αλλά κατάφεραν να φτάσουν στο ζητούμενο.

Το σκορ άνοιξε στο 49ο λεπτό με αυτογκόλ του Εμιρχάν Τοπτσού, ενώ στο 80′ ο νεαρός Ελι Ζουνιόρ Κρουπί σημείωσε το πρώτο του τέρμα με την εθνική Γαλλίας, γράφοντας το 2-0.

Η Τουρκία μείωσε στο 90′ με τον Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί, χωρίς όμως να καταφέρει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Η νίκη έδωσε στη Γαλλία την πρωτιά στον όμιλο και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά του Nations League.

Κροατία – Τσεχία 2-1: Ο Μάγερ της ΑΕΚ χάρισε τη νίκη στους Κροάτες

Στην «Opus Arena» του Όσιγιεκ, η Κροατία επικράτησε της Τσεχίας με 2-1, κατακτώντας μια νίκη γοήτρου στην τελευταία αγωνιστική.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Ιβάν Πέρισιτς, ωστόσο οι Τσέχοι κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση στο 84′, με σκόρερ τον Άνταμ Χλόζεκ.

Η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα, στο 87′, ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ πέτυχε το νικητήριο γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Αλβανία: Ιστορική πρωτιά και άνοδος στη League B

Στη League C, η Αλβανία πανηγύρισε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο και την απευθείας άνοδο στη League B, επικρατώντας της Λευκορωσίας με 2-0 στο ντέρμπι κορυφής της τελευταίας αγωνιστικής.

Η αλβανική ομάδα ήταν ανώτερη, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και πήρε τη νίκη χάρη στα γκολ του Ρέι Μανάι στο 28′ και του Ελσέιντ Χισάι στο 57′.

Στην αναμέτρηση αγωνίστηκε και ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ, ο οποίος κάλυψε το αριστερό άκρο της αλβανικής άμυνας.

Με τη νίκη αυτή, η Αλβανία έφτασε τους 15 βαθμούς και εξασφάλισε την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Φινλανδία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 7-2 στο Ελσίνκι, με τον Σβάνμπακ να σημειώνει χατ τρικ. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε την τελική κατάταξη, με τη Λευκορωσία να διατηρεί τη δεύτερη θέση και να οδηγείται στα μπαράζ ανόδου.

Μαυροβούνιο: Αήττητη άνοδος με τεσσάρα στην Κύπρο

Στον 2ο όμιλο της League C, το Μαυροβούνιο επικράτησε με 4-1 της Κύπρου στο στάδιο «Αλφαμέγα» της Λεμεσού, ολοκληρώνοντας αήττητο την παρουσία του στη φάση των ομίλων.

Η ομάδα του Μαυροβουνίου είχε ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο στη League B, συγκεντρώνοντας συνολικά 16 βαθμούς.

Για την Κύπρο, η ήττα δεν άλλαξε τα βαθμολογικά δεδομένα, καθώς είχε ήδη εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση με οκτώ βαθμούς.

Η κυπριακή εθνική ομάδα θα συμμετάσχει πλέον σε διπλούς αγώνες μπαράζ, διεκδικώντας την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία του Nations League.

Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, Λετονία και Αρμενία αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0), αποτέλεσμα που οδήγησε τους Λετονούς στον υποβιβασμό στη League D.

Nations League: Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Τουρκία 2-1

Βέλγιο-Ιταλία 4-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Γαλλία 13 –Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Βέλγιο 12 –Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ιταλία 10

Τουρκία 0 –Υποβιβασμός

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γερμανία-Ολλανδία 16/11 – 21:45

ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 16/11 – 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ολλανδία 11 –Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ελλάδα 8

Γερμανία 8

Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία-Αγγλία 2-3

Κροατία-Τσεχία 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Αγγλία 15 –Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ισπανία 15 –Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Κροατία 6

Τσεχία 0 –Υποβιβασμός

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία-Ουαλία 17/11 – 19:00

Πορτογαλία-Δανία 17/11 – 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Πορτογαλία 12 –Προκρίθηκε στα προημιτελικά–

Δανία 9

Νορβηγία 6

Ουαλία 3

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελβετία-Σκωτία 16/11 – 21:45

Βόρεια Μακεδονία-Σλοβενία 16/11 – 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ελβετία 13 –Προβιβάστηκε στη League A

Σλοβενία 8

Σκωτία 7

Β. Μακεδονία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουκρανία-Γεωργία 17/11 – 21:45

Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία 17/11 – 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Βόρεια Ιρλανδία 11

Ουγγαρία 10

Ουκρανία 4

Γεωργία 2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισραήλ-Αυστρία 17/11 – 21:45

Ιρλανδία-Κόσοβο 17/11 – 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Αυστρία 11 –Προβιβάστηκε στη League A

Κόσοβο 6

Ιρλανδία 5

Ισραήλ 3

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία 17/11 – 21:45

Πολωνία-Σουηδία 17/11 – 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Σουηδία 13 –Προβιβάστηκε στη League A

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8

Πολωνία 4

Ρουμανία 3

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Σαν Μαρίνο 7-2

Λευκορωσία-Αλβανία 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Αλβανία 15 –Προβιβάστηκε στη League B

Λευκορωσία 10 –Play Offs

Φινλανδία 10

Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία-Αρμενία 0-0

Κύπρος-Μαυροβούνιο 1-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μαυροβούνιο 16 –Προβιβάστηκε στη League B

Κύπρος 8 –Play Offs

Αρμενία 6

Λετονία 2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε-Μολδαβία 16/11 – 17:00

Καζακστάν-Σλοβακία 16/11 – 17:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Σλοβακία 11 –Προβιβάστηκε στη League Β

Μολδαβία 7

Νησιά Φαρόε 5

Καζακστάν 2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία-Λουξεμβούργο 16/11 – 19:00

Εσθονία-Βουλγαρία 16/11 – 19:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ισλανδία 11

Εσθονία 9

Βουλγαρία 4

Λουξεμβούργο 3

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Μάλτα 16/11 – 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μάλτα 7

Ανδόρα 4 -4αγ.

Γιβραλτάρ 2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Λιχτενστάιν 16/11 – 19:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Αζερμπαϊτζάν 8 -4αγ.

Λιθουανία 4

Λιχτενστάιν 1

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