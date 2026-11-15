Ο Άρης μετά τον Παναθηναϊκό, διέλυσε και τον Ολυμπιακό (100-78) – Πρώτη ήττα των «ερυθρόλευκων» μετά από 35 σερί νίκες σε κανονική διάρκεια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Αρης… υπενθύμισε στους δύο «αιώνιους» ότι φέτος τα πράγματα αλλάζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
Μετά την 100αρα στον Παναθηναϊκό, διέσυρε σήμερα τον Ολυμπιακό με σκορ 100-78 και έφτασε το ρεκόρ του στο 6-1 (όσο και οι ερυθρόλευκοι πλέον), μέσα σε ένα ξέφρενο πάρτι στη Θεσσαλονίκη.
Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα της ομάδας του Μπαρτζώκα σε regular season αγώνα μετά από 35 σερί νίκες.
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-43, 76-59, 100-78
Πιεστική άμυνα και εκτελεστική δεινότητα από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), με τους Ντιμίτριεβιτς, Ρόμπινσον-Έρλ, Μοκόκα, έδωσαν στον Άρη, με το… καλησπέρα, προβάδισμα 9-0. Απόσταση την οποία διατήρησε, γύρω από το ίδιο επίπεδο, ως το 5’ (16-9), όταν ο Ολυμπιακός, με κινητήριους μοχλούς τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ, «έγραψε» επιμέρους 2-12 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 8’ (18-21).
Ο Μόργκαν ανέτρεψε το σκηνικό υπέρ των «κιτρινόμαυρων» (26-25), στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, το οποίο έγινε ακόμη καλύτερο, στην πορεία, με τη συνδρομή των Λιντέλ, Ντιμίτριεβιτς (16’ 41-35).
«Βομβαρδίζοντας» από το τρίποντο, με τους Ντιμίτριεβιτς, Ρόμπινσον-Έρλ, ο Άρης ξέφυγε στο 21’ με +10 (53-43). Διαφορά η οποία, ταΐζοντας τον Μπιρτς στη ρακέτα, πήγε στο 23’ στο +14 (59-45), στο 26’ στο +16 (66-50) και στο 29’, με συνεχείς πόντους από τον Μόργκαν, στο +18 (73-55).
Στο 34’ οι Θεσσαλονικείς απέκτησαν «αέρα» 21 πόντων (87-66) και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το ματς. Με το τελικό 100-78 είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +22.
Διαιτητές: Συμεωνίδης, Πιτσίλκας, Τζιοπάνος
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Ρόμπινσον-Έρλ 9 (1), Ντιμιτρίεβιτς 19 (3), Μπιρτς 14, Μοκόκα 3 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Μποχωρίδης, Μόργκαν 21 (2), Λιντέλ 12 (1), Θ. Αντετοκούνμπο 4.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόρντ 1, Βεζένκοφ 19 (1), Τζόζεφ, Χολ 6, Φουρνιέ 29 (3), ΜακΙντάιρ 7, Παπανικολάου 4, Νετζήπογλου 2, Εντζάι 10.
Διαβάστε επίσης
Τένις: Σάλος για τις εξυβρίσεις της Σαμπαλένκα στη Σβιτολίνα στο WTA Finals – Ζήτησε συγγνώμη η Λευκορωσίδα (Video)
Ποινή 12 αγωνιστικών στον Οβόνο για την θανατηφόρα σύγκρουση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα
Παναιτωλικός: Συμφώνησε με τον Γιώργο Πετράκη για την τεχνική του ηγεσία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.