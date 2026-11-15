Ο Άρης μετά τον Παναθηναϊκό, διέλυσε και τον Ολυμπιακό (100-78) – Πρώτη ήττα των «ερυθρόλευκων» μετά από 35 σερί νίκες σε κανονική διάρκεια

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Ο Αρης… υπενθύμισε στους δύο «αιώνιους» ότι φέτος τα πράγματα αλλάζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Μετά την 100αρα στον Παναθηναϊκό, διέσυρε σήμερα τον Ολυμπιακό με σκορ 100-78 και έφτασε το ρεκόρ του στο 6-1 (όσο και οι ερυθρόλευκοι πλέον), μέσα σε ένα ξέφρενο πάρτι στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα της ομάδας του Μπαρτζώκα σε regular season αγώνα μετά από 35 σερί νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-43, 76-59, 100-78

Πιεστική άμυνα και εκτελεστική δεινότητα από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), με τους Ντιμίτριεβιτς, Ρόμπινσον-Έρλ, Μοκόκα, έδωσαν στον Άρη, με το… καλησπέρα, προβάδισμα 9-0. Απόσταση την οποία διατήρησε, γύρω από το ίδιο επίπεδο, ως το 5’ (16-9), όταν ο Ολυμπιακός, με κινητήριους μοχλούς τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ, «έγραψε» επιμέρους 2-12 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 8’ (18-21).

Ο Μόργκαν ανέτρεψε το σκηνικό υπέρ των «κιτρινόμαυρων» (26-25), στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, το οποίο έγινε ακόμη καλύτερο, στην πορεία, με τη συνδρομή των Λιντέλ, Ντιμίτριεβιτς (16’ 41-35).

«Βομβαρδίζοντας» από το τρίποντο, με τους Ντιμίτριεβιτς, Ρόμπινσον-Έρλ, ο Άρης ξέφυγε στο 21’ με +10 (53-43). Διαφορά η οποία, ταΐζοντας τον Μπιρτς στη ρακέτα, πήγε στο 23’ στο +14 (59-45), στο 26’ στο +16 (66-50) και στο 29’, με συνεχείς πόντους από τον Μόργκαν, στο +18 (73-55).

Στο 34’ οι Θεσσαλονικείς απέκτησαν «αέρα» 21 πόντων (87-66) και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το ματς. Με το τελικό 100-78 είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +22.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Πιτσίλκας, Τζιοπάνος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Ρόμπινσον-Έρλ 9 (1), Ντιμιτρίεβιτς 19 (3), Μπιρτς 14, Μοκόκα 3 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Μποχωρίδης, Μόργκαν 21 (2), Λιντέλ 12 (1), Θ. Αντετοκούνμπο 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόρντ 1, Βεζένκοφ 19 (1), Τζόζεφ, Χολ 6, Φουρνιέ 29 (3), ΜακΙντάιρ 7, Παπανικολάου 4, Νετζήπογλου 2, Εντζάι 10.

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