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14.11.2026 13:38

Παναιτωλικός: Συμφώνησε με τον Γιώργο Πετράκη για την τεχνική του ηγεσία

14.11.2026 13:38
PEtrakis

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Ο Γιώργος Πετράκης είναι ο διάδοχος του Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού. Οι διοικούντες τον σύλλογο του Αγρινίου, ήλθαν σε συμφωνία με τον νεαρό Ελληνα προπονητή, ενώ η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής: 

«Η ομάδα μας ήρθε σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ο 38χρονος τεχνικός, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, εργάστηκε σε εθνικές κατηγορίες της χώρας μας ως προπονητής σε Κισσαμιακό, ΑΕ Καραϊσκάκης, Λαμία, Κηφισιά, ΑΕΛ και πέρσι στον Ηρακλή. Στο εξωτερικό εργάστηκε στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου και στην Κύπρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τη Δόξα Κατωκοπιάς και την Ομόνοια 29.

    Στόχος της συνεργασία είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου με διάρκεια, η αξιοποίηση και εξέλιξη ποδοσφαιριστών, καθώς και η δημιουργία ενός συνόλου που θα διεκδικήσει την άνοδό του σε ψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια».

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