Το απίθανο γκολ του Τετέϊ στην προπόνηση της Εθνικής που άφησε άφωνους τους πάντες (video)

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Ορεξάτος ήταν ο Ανδρέας Τετέϊ στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής ομάδας στο Αμστερνταμ, πριν το παιχνίδι με την Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, έπαιξαν ένα διπλό σε μικρές διαστάσεις για να χαλαρώσουν και ο επιθετικός του Παναθηναϊκού σε μια φάση… απογειώθηκε και με ένα εκπληκτικό ψαλιδάκι σκόραρε.

Ορισμένοι από τους συμπαίκτες του στην εθνική, τραβούσαν μάλιστα τα μαλλιά τους με το τέρμα που έβαλε και… ευχήθηκαν να κάνει το ίδιο και απόψε το βράδυ.

Δείτε το τέρμα:

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