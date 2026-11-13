Διήμερη αιμοδοσία στην Ιατρική Σχολή με τη συμμετοχή εκατοντάδων φοιτητών

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Εκατοντάδες φοιτητές έδωσαν αίμα στη διήμερη εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε στην Ιατρική Σχολή το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), σε συνεργασία με τη φοιτητική εθελοντική ομάδα «Αιμοπετάλιο».

Με αφορμή τη δράση, το ΕΚΕΑ ανέφερε ότι οι νέοι 18–25 ετών αποτελούν πλέον το 16,13% του συνόλου των αιμοδοτών, από 10,84% το 2024. Σύμφωνα με το Κέντρο, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 10.000 νέους εθελοντές αιμοδότες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Το ΕΚΕΑ επανέλαβε την πάγια θέση του για μόνιμη θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης στην τακτική εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε η ενημέρωση να ξεκινά από μικρή ηλικία. ΕΚΕΑ

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