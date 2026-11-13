Ερευνα PaRIS: Μόνο ένας στους τρεις ασθενείς εμπιστεύεται το σύστημα υγείας – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Takeaways by to pontiki AI Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ είκοσι χωρών στην εμπιστοσύνη των ασθενών προς το σύστημα υγείας, σύμφωνα με διεθνή έρευνα του ΟΟΣΑ.

Ενώ η ικανοποίηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει σχετικά υψηλή, η συνολική εμπειρία των ασθενών από το σύστημα υγείας κρίνεται σημαντικά χειρότερη.

Νέα νομοθετική ρύθμιση επιτρέπει πλέον την καταγραφή και διερεύνηση ανεπιθύμητων συμβάντων στην υγειονομική περίθαλψη, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών μέσω διορθωτικών παρεμβάσεων.

Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσω της αξιολόγησης νοσοκομείων και της δημοσιοποίησης δεικτών ποιότητας για τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Η αποτελεσματική αναβάθμιση του συστήματος υγείας απαιτεί τη συμμετοχή των ασθενών ως ισότιμων εταίρων στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

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Μόλις ένας στους τρεις ασθενείς που συμμετείχαν στη διεθνή έρευνα PaRIS του ΟΟΣΑ, δήλωσε εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας, κατατάσσοντας την Ελλάδα τελευταία μεταξύ των 20 συμμετεχουσών χωρών στη συγκεκριμένη διάσταση. Το εύρημα παρουσίασε η Δάφνη Καϊτελίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), στο πλαίσιο του 15ου Πανελλήνιου συνέδριου Ασθενών.

Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα άνω των 107.000 ασθενών και 1.800 δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Αναλυτικά στη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Νίκο Δέδε, για τον ρόλο των ασθενών στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, η κυρία Καϊτελίδου εξήγησε, ότι ενώ τα αποτελέσματα της φροντίδας βρίσκονται κοντά στον μέσο όρο των συμμετεχουσών χωρών, η εμπειρία των ασθενών από το σύστημα είναι σημαντικά χειρότερη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αντίθεση ανάμεσα στη χαμηλή εμπιστοσύνη προς το σύστημα συνολικά και στη σχετικά υψηλή ικανοποίηση από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Επιπλέον έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια των ασθενών ως θεμελιώδη διάσταση της ποιότητας. Η κυρία Καϊτελίδου τόνισε ότι η ποιότητα δεν εξαντλείται στην πρόσβαση ή την ικανοποίηση, αλλά περιλαμβάνει την αποτελεσματικότητα της φροντίδας και την πρόληψη βλαβών, όπως νοσοκομειακές λοιμώξεις, πτώσεις, λάθη στη χορήγηση φαρμάκων και σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη νέα νομοθετική ρύθμιση που θεσπίστηκε το καλοκαίρι του 2026 για την καταγραφή και αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων στην υγειονομική περίθαλψη. Η ρύθμιση επιτρέπει σε επαγγελματίες υγείας και ασθενείς να αναφέρουν περιστατικά με εγγυήσεις προστασίας, δίνοντας στον ΟΔΙΠΥ τη δυνατότητα να διερευνά τα αίτια και να προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις.

Αναφερόμενη στο έργο του ΟΔΙΠΥ, γνωστοποίησε ότι ο Οργανισμός έχει αξιολογήσει περίπου 70 νοσοκομεία μέσω αυτοαξιολόγησης και επιτόπιων ελέγχων. Οι εκθέσεις αποστέλλονται στις διοικήσεις των νοσοκομείων και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με συγκεκριμένες προτεραιότητες βελτίωσης, υπευθύνους και χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη δημοσιοποίησης κατάλληλων δεικτών ποιότητας και συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Επιπλέον, έρευνα σε περίπου 5.000 πολίτες έδειξε ότι, ενώ αρχικά έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ισότιμη πρόσβαση έναντι της ανθρωποκεντρικής φροντίδας, στην αξιολόγηση της πρόσφατης εμπειρίας τους ανέδειξαν ως κορυφαίες προσδοκίες την προσεκτική ακρόαση από τον γιατρό, την κατανοητή ενημέρωση και την αντιμετώπιση με αξιοπρέπεια.

Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για το τι συνιστά ποιοτική φροντίδα, καθώς και τη σημασία εργαλείων όπως τα PREMs και τα PROMs, που καταγράφουν συστηματικά την εμπειρία και τα αποτελέσματα της φροντίδας από την οπτική των ίδιων των ασθενών.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δέδες ανέδειξε το ζήτημα της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και της λογοδοσίας, τονίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο ποια προβλήματα εντοπίζονται, αλλά και τι γίνεται για την αντιμετώπισή τους.

Αναφέρθηκε στη συνεργασία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας με τον ΠΟΥ και τον ΟΔΙΠΥ στο πλαίσιο του προγράμματος HEALTH-IQ και στο Μνημόνιο Συνεργασίας τους, ζητώντας ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας.

Κεντρικό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν ότι η ποιότητα και η ασφάλεια δεν μπορούν να παραμένουν εσωτερική υπόθεση των φορέων υγείας. Απαιτούνται δημόσια προσβάσιμοι δείκτες, συστηματική καταγραφή ανεπιθύμητων συμβάντων, αξιολόγηση από τους ασθενείς και σαφείς μηχανισμοί λογοδοσίας. Η μετάβαση σε ένα πραγματικά ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας προϋποθέτει την αναγνώριση των ασθενών ως ισότιμων εταίρων στη βελτίωση των υπηρεσιών.

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