Εγκεφαλικό επεισόδιο στους νέους: Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοείτε

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Το εγκεφαλικό επεισόδιο συχνά θεωρείται ως μια πάθηση που επηρεάζει μόνο τους ηλικιωμένους. Ωστόσο, τα ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα κάτω των 55 ετών αυξάνονται.

Στην Αγγλία, η συχνότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα ηλικίας 35 έως 54 ετών αυξήθηκε κατά περίπου 2% ετησίως μεταξύ 2001 και 2010, ακόμη και όταν τα συνολικά ποσοστά μειώθηκαν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν 2,8 εκατομμύρια άτομα κάτω των 55 ετών υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο το 2021, σχεδόν το 90% εξ αυτών σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Μεταξύ 2020 και 2030, προβλέπεται ότι τα ποσοστά ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου (ο πιο συνηθισμένος τύπος, που προκαλείται από θρόμβο αίματος), μεταξύ των ατόμων ηλικίας 20 έως 39 ετών θα αυξηθούν κατά περίπου 12%.

Η μελέτη

Τα αυξανόμενα ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου στους νέους φαίνεται να οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε. Μια μεγάλη διεθνής μελέτη εντόπισε 10 τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που αντιπροσώπευαν περίπου το 92% των εγκεφαλικών επεισοδίων που εμφανίστηκαν σε άτομα κάτω των 55 ετών. Αυτοί οι παράγοντες περιελάμβαναν:

την υψηλή αρτηριακή πίεση,

τη σωματική αδράνεια,

την υψηλή χοληστερόλη,

την κακή διατροφή,

την παχυσαρκία,

το κάπνισμα,

τα καρδιακά προβλήματα,

τον διαβήτη,

την κατανάλωση αλκοόλ

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (άγχος ή κακή ψυχική υγεία).

Αξίζει να τονιστεί ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση από μόνη της ευθύνεται σχεδόν για τα μισά εγκεφαλικά επεισόδια που σημειώθηκαν σε άτομα ηλικίας 55 ετών και κάτω. Η έλλειψη τακτικής άσκησης ευθύνεται για περισσότερο από το ένα τρίτο.

Μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εξέτασε 1.765 άτομα ηλικίας 18-49 ετών που νοσηλεύτηκαν λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, διαπίστωσε ότι:

-το 42% των ασθενών είχε υψηλή αρτηριακή πίεση,

-το 24% υψηλή χοληστερόλη,

-το 23% κάπνιζε,

-το 14% είχε διαβήτη.

Επίσης, περίπου το 7% ανέφερε χρήση ναρκωτικών για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούν οι νέοι

Το εγκεφαλικό επεισόδιο σε νεότερους ενήλικες μπορεί επίσης να είναι πιο εύκολο να παραβλεφθεί. Τα σημάδια ενός εγκεφαλικού επεισοδίου σε νεότερους ανθρώπους μπορεί μερικές φορές να διαφέρουν από ό,τι σε ηλικιωμένους. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσέξουν συμπτώματα όπως το πρόσωπο να πέφτει στη μία πλευρά, τα χέρια που δεν μπορούν να σηκωθούν και η ομιλία να είναι ασαφής ή συγκεχυμένη, οι νέοι δεν ακολουθούν πάντα αυτό το μοτίβο.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, τα οποία επηρεάζουν την ισορροπία και την όραση και όχι το πρόσωπο και τα χέρια, είναι πιο συχνά σε νεαρούς ενήλικες.Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν ως προβλήματα ισορροπίας ή όρασης, πονοκέφαλος, πόνος στον αυχένα ή ίλιγγος.

Αυτά τα συμπτώματα όχι μόνο μπορούν να παραβλεφθούν από τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι μπορεί να τα εξηγήσουν ως ημικρανία, κόπωση, hangover ή πρόβλημα στο εσωτερικό αυτί. Τα συμπτώματα μπορούν επίσης να σταματήσουν μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμα κι αν σταματήσουν, θα πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Τι μπορείτε να κάνετε

Τα καλά νέα είναι ότι τα περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια σε νεότερους ανθρώπους συνδέονται με πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε.

Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο είναι να γνωρίζετε την αρτηριακή σας πίεση. Η υψηλή αρτηριακή πίεση συνήθως δεν έχει συμπτώματα, επομένως είναι σημαντικό να την ελέγχετε. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεστε για διαβήτη και υψηλή χοληστερόλη, ειδικά εάν είστε υπέρβαροι ή έχετε οικογενειακό ιστορικό καρδιακής νόσου ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο τρόπος ζωής έχει επίσης σημασία. Μην καπνίζετε, αποφεύγετε τα ψυχαγωγικά ναρκωτικά και περιορίστε το αλκοόλ σε όχι περισσότερες από 14 μονάδες την εβδομάδα. Συνιστάται επίσης να τρώτε λιγότερο αλάτι (όχι περισσότερο από 6 γραμμάρια την ημέρα) και περισσότερες φυτικές ίνες, καθώς αυτές θα βοηθήσουν στη διατήρηση της αρτηριακής σας πίεσης και της χοληστερόλης σε χαμηλά επίπεδα.

Η άσκηση είναι επίσης καθοριστική. Στόχος είναι να κάνετε τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας δραστηριότητας την εβδομάδα, όπως γρήγορο περπάτημα ή ποδηλασία.

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη το άγχος και τις πολλές ώρες εργασίας.Και τα δύο έχουν συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου από μόνα τους, ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση άλλων παραγόντων κινδύνου όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και το κάπνισμα.

Και να θυμάστε: Το εγκεφαλικό επεισόδιο δεν είναι πλέον πρόβλημα μόνο των ηλικιωμένων. Η γνώση των συμπτωμάτων και η άμεση δράση θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή σας ή τη ζωή κάποιου άλλου.

Πηγή: theconversation.com

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