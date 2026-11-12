Nόσος Αλτσχάιμερ: Ποια διατροφή μειώνει τον κίνδυνο – Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της άνοιας, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο Journal of Alzheimer’s Disease.

Στο πλαίσιο της μελέτης, η οποία αναφέρει μάλιστα ποιες τροφές να προτιμάτε εάν θέλετε να υποστηρίξετε την υγεία του εγκεφάλου, διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι οι δίαιτες που δίνουν έμφαση στα φυτικά τρόφιμα, όπως η μεσογειακή διατροφή, φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ, ειδικά σε σύγκριση με τις πιο λιπαρές και πλούσιες σε επεξεργασμένα τρόφιμα δυτικές διατροφές.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των περιπτώσεων της νόσου, με τις τρέχουσες εκτιμήσεις να αποκαλύπτουν ότι περίπου 32 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από την ασθένεια και 315 εκατομμύρια εμφανίζουν προκλινικές ενδείξεις. Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν το 22% των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω, καθιστώντας τη νόσο Αλτσχάιμερ ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως.

Προγενέστερα επιστημονικά στοιχεία έχουν δείξει ότι τα ποσοστά της νόσου τείνουν να αυξάνονται στις χώρες που υιοθετούν τη δυτική διατροφή. Η νέα μελέτη εντοπίζει διατροφικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η υψηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος και υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, η αντικατάσταση τέτοιων τροφίμων με πιο υγιεινές επιλογές μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο. Τέτοιες επιλογές είναι η πρόληψη φυλλικού οξέος, βιταμινών Ε και C και ψαριών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μεσογειακή διατροφή, οι δίαιτες DASH και MIND, καθώς και εκείνες με βάση το ρύζι είναι εξαιρετικά προστατευτικές έναντι του κινδύνου άνοιας, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδεις ουσίες και υγιή λιπαρά.

Τα ευρήματα της νέας έρευνας δείχνουν, επίσης, πώς ορισμένες τροφές επιδρούν θετικά ή αρνητικά στον κίνδυνο άνοιας. Για παράδειγμα, η κατανάλωση κρέατος αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας ενισχύοντας παράγοντες κινδύνου, όπως η φλεγμονή, η αντίσταση στην ινσουλίνη, το οξειδωτικό στρες, τα κορεσμένα λιπαρά και άλλα.

Από την άλλη, αρκετά τρόφιμα φαίνεται να προσφέρουν προστασία κατά της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, δημητριακά ολικής αλέσεως και ξηροί καρποί.

Τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα, από την άλλη, έχουν συνδεθεί εδώ και καιρό με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας και διαβήτη, δύο παθήσεων που αυξάνουν εξ ορισμού τον κίνδυνο. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα τρόφιμα στερούνται ωφέλιμων συστατικών, όπως οι αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ουσίες, που εμπεριέχονται σε φυτικές τροφές.

Η μελέτη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, μέχρι το 2038, τα ποσοστά της νόσου Αλτσχάιμερ μπορεί να αυξηθούν έως και 50% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018. Αυτός ο υπολογισμός βασίστηκε στη σύγκριση των τάσεων της παχυσαρκίας με τις τάσεις της νόσου Αλτσχάιμερ, αποκαλύπτοντας ότι η αυξανόμενη τάση της παχυσαρκίας είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την άνοια.

Η μελέτη του William B. Grant από το Ερευνητικό Κέντρο Υγείας και Διατροφής του Σαν Φρανσίσκο και του Steven M. Blake από την Maui Memory Clinic της Χαβάης, «αποδεικνύει ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατος, η αντίσταση στην ινσουλίνη, η παχυσαρκία, το οξειδωτικό στρες, τα φυτοχημικά και η ομοκυστεΐνη, μεταξύ άλλων, αλληλεπιδρούν με τη νευροφλεγμονή, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία της νόσου.

Αυτή η μελέτη παρέχει μια εξαιρετική επισκόπηση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου», σχολιάζει ο δρ. Paul Marik, Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Front Line COVID-19 Critical Care Alliance.

Μερικές βασικές διατροφικές συμβουλές:

Υγιεινά Διατροφικά Πρότυπα: Μια υγιεινή διατροφή είναι ζωτικής σημασίας, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει κατά το ήμισυ τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ

Μια υγιεινή διατροφή είναι ζωτικής σημασίας, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει κατά το ήμισυ τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ Δίαιτες με βάση το ρύζι: Οι δίαιτες με βάση το ρύζι σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας, συγκριτικά με διατροφές με υψηλή θερμιδική αξία και περιεκτικότητα σε λιπαρά

Οι δίαιτες με βάση το ρύζι σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας, συγκριτικά με διατροφές με υψηλή θερμιδική αξία και περιεκτικότητα σε λιπαρά Κατανάλωση κρέατος: Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης κρέατος και του αυξημένου κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης κρέατος και του αυξημένου κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ Ψάρια και ωμέγα-3: Μειώνουν τον κίνδυνο για νευροεκφυλιστικές ασθένειες, πιθανότατα λόγω των ευεργετικών λιπαρών οξέων τους

Μειώνουν τον κίνδυνο για νευροεκφυλιστικές ασθένειες, πιθανότατα λόγω των ευεργετικών λιπαρών οξέων τους Βασικά θρεπτικά συστατικά: Η υψηλή πρόσληψη φυλλικού οξέος, βιταμινών Ε και C και η κατανάλωση ψαριών σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομειακοί γιατροί: Σφοδρές αντιδράσεις για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία

Εμμηνόπαυση: Νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων – Στο επίκεντρο η εξατομικευμένη θεραπεία

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών: «Άνευ αντικρίσματος για τον ασθενή, η νέα εφαρμογή myEOPYY»