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12.11.2026 14:52

Πρόκληση της Άγκυρας με φόντο τις έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Μήνυμα στο Abeille Marengo από τουρκική φρεγάτα, «είστε σε δικά μας ύδατα»

12.11.2026 14:52
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Το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα σε διεθνή ύδατα, κινούμενο 7 ναυτικά μίλια νότια της Καρπάθου όπου πραγματοποιεί έρευνες βάσει των σχετικών NAVTEX που έχουν εκδοθεί από την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι «ενοχλήσεις» από την Άγκυρα άρχισαν καθώς το γαλλικό ερευνητικό πλοίο έλαβε μέσω ασυρμάτου μήνυμα από τουρκική φρεγάτα, την TCG Gökova, η οποία υποστηρίζει ότι το σκάφος βρίσκεται σε τουρκικά ύδατα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Το Abeille Marengo εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες χαρτογράφησης του θαλάσσιου πυθμένα. Είχαν προηγηθεί δοκιμές βαθμονόμησης του εξοπλισμού στα ανοιχτά της Κρήτης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια των μετρήσεων. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των προκαταρκτικών ερευνών, κατά τις οποίες καταγράφονται το βάθος, η μορφολογία του βυθού και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Στόχος είναι να προσδιοριστεί η καταλληλότερη και ασφαλέστερη όδευση για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Στην Αθήνα υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων εξελίξεων κατά τη διάρκεια των ερευνών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στενός συντονισμός με τη Λευκωσία.

Την ίδια στιγμή, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το πρωί ότι η πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου θα τελεί υπό την παρακολούθηση τουρκικών φρεγατών.

Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένουν την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο και αφορά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και την πόντιση του καλωδίου.

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