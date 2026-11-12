Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διεκόπη για τις 23 Νοεμβρίου η δίκη Σκρέκα και άλλων 5

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Για τις 23 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, ο οποίος δικάζεται μαζί με ακόμη πέντε κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο λόγος της διακοπής είναι για να αποφασιστεί αν θα γίνει δεκτή η αίτηση για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας που δήλωσε το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θεωρεί ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων προκάλεσαν περιουσιακή ζημία αλλά και ηθική βλάβη στο Δημόσιο.

Η πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας προκάλεσε αντιδράσεις στην υπεράσπιση που υποστήριξε πως τα χρήματα προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους και πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αποκλειστικά διαχειριστικό ρόλο, χωρίς να είναι ο διος ο φορέας που υπέστη την άμεση ζημία.

«Η άμεση ζημία αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο» ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου,που ζήτησε να μην γίνει δεκτή η δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

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