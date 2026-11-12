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12.11.2026 12:23

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αισιόδοξοι οι γιατροί για την πορεία της υγείας του – «Πάμε καλύτερα, αργά και σταθερά» (Video)

12.11.2026 12:23
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Στη ΜΕΘ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, μετά την ατύχημα που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Μεταφέροντας τα νεότερα για την υγεία του ηθοποιού, ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης ενημέρωσε πως ο 96χρονος ηθοποιός πάει καλύτερα χωρίς, ωστόσο, να έχει έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

«Πάμε καλύτερα, πάμε αργά, σταθερά και καλύτερα. Δεν έχει αποσωληνωθεί, δεν έχουμε επικοινωνία με το περιβάλλον. Απλώς, ορισμένες ώρες της ημέρας αναπνέει μόνος του, χωρίς να έχει ανάγκη τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα για την ομαλή αφύπνιση του ασθενούς» είπε, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Από τις αξονικές που έχουμε κάνει, σαφώς το αιμάτωμα είναι καλύτερο και αυτό το εισπράττουμε εμείς από τη βελτίωση της γενικής κλινικής εικόνας του ασθενούς. Δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, γιατί ακόμα ο ασθενής είναι στην εντατική, όμως, είμαστε αισιόδοξοι πως θα πάμε καλύτερα» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας η εικόνα του ασθενούς θα είναι ακόμα πιο σημαντική.

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