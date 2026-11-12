Γιώργος Γιαννόπουλος: «Τον πάω πολύ τον Μητσοτάκη, είναι τυχερή η Ελλάδα που έχει έναν τέτοιο πρωθυπουργό κι εγώ είμαι υπερήφανος» (Video)

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Την άποψή του αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας εξέφρασε ο Γιώργος Γιαννόπουλος ο οποίος αν και ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με την πολιτική, ωστόσο, παρακολουθεί στενά τα πολιτικά δρώμενα.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να εκφράσει τη γνώμη του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας υπερήφανος για τον πρωθυπουργό της χώρας μας για τον οποίο -όπως χαρακτηριστικά είπε- «η Ελλάδα είναι τυχερή».

«Τον πάω πολύ τον Μητσοτάκη. Είναι διαβασμένος, ευφυής, έχει μετριοφροσύνη. Είναι ισορροπημένος», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Εγώ πιστεύω ότι είναι τυχερή η Ελλάδα που έχει έναν τέτοιο πρωθυπουργό κι εγώ επίσης είμαι περήφανος που έχω έναν τέτοιο πρωθυπουργό που έχει μία μετριοφροσύνη στα πράγματα. Καταρχάς δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι είναι δεξιός. Είναι φιλελεύθερος λέει. Δεν το λέει γιατί θέλει να πάρει και τους δεξιούς. Δεν μπορείς να έχεις ένα μεγάλο κόμμα και να μην έχεις διάφορους μέσα».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε για την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός αντίπαλος της κυβέρνησης.

«Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη πρόταση. Όχι μόνο εγώ, δεν τη βλέπει και κανένας» είπε, εκφράζοντας την άποψη ότι στις επόμενες εκλογές η προσέλευση του κόσμου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

«Θα ψηφίσει ο κόσμος. Και πιο πολύς κόσμος θα πάει αυτή τη φορά. Γιατί τώρα λένε εξωτερική πολιτική… Ποιος είπε μέσα στην Άγκυρα για το casus belli; Ποιος θα ρίξει τα καλώδια; Ποιος έκανε τις επεκτάσεις στα χωρικά ύδατα; Με τρελαίνει αυτό. Λένε “δεν έκανες αυτό”. Εσύ έκανες ρε άνθρωπε; Αυτός έκανε στο Ιόνιο, θα κάνει τώρα και με την Αίγυπτο και θα έρθει η ώρα που θα γίνει και με την Τουρκία. Κάτι θα βρούμε σιγά σιγά, πώς θα γίνει και με το Ισραήλ, πώς θα τα ταιριάξουμε…» τόνισε.

Τέλος, ο ηθοποιός δήλωσε ικανοποιημένος από το επάγγελμά του, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμεί να ασχοληθεί στην πολιτική.

«Δεν με ενδιαφέρει να μπω στην πολιτική, γιατί είμαι πάρα πολύ καλά με αυτό που κάνω τώρα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι πολύ ευτυχής. Εγώ δημιούργησα τις συνθήκες αυτές και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Γιατί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που έχω αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια είπα “αυτό θα χτυπήσω, όχι το άλλο”», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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