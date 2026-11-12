search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 11:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2026 09:54

Κουφονικολάκου για παραίτηση Τσαβδαρίδη: «Άλλο ένα σκάνδαλο στον σωρό των σκανδάλων»

12.11.2026 09:54
koufonikolakou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έφυγε. Αφού, όμως, προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν καταλάβαμε καλά. Ότι η κόρη του ‘πέρασε με το σπαθί της’. Ότι τα μόρια δεν τα χρησιμοποίησε. Ότι δεν ξέρει καν για ποιο πράγμα κατηγορείται» ανέφερε σε δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου για την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

«Ο προπονητής καταγγέλλει ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής, για να χωρέσει το παιδί του υφυπουργού. Δύο κορίτσια που πάλευαν στις προπονήσεις έμειναν εκτός για να ευνοηθεί ένα άλλο παιδί από το σωστό γαλάζιο σπίτι. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουν. Αυτή προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία. Τα δικά τους στελέχη στις παροχές, στα προγράμματα, στους μηχανισμούς. Όλοι οι άλλοι στην ουρά. Χθες ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά ήρθαν τα πτυχία. Σήμερα τα μόρια. Αύριο κάτι άλλο» πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Φορτώνουν το κόστος στους πολίτες. Και μετά μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Ο υφυπουργός φεύγει. Το σύστημα μένει. Γιατί η ηθική φτώχεια δεν ξεκινά από έναν υφυπουργό. Ξεκινά από την κορυφή. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της. Και έπρεπε ήδη να έχει στήσει κάλπες».

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Από το κεντρώο προφίλ στην ακραία μετωπική με Μητσοτάκη – Τι στοχεύει με τη νέα στρατηγική

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση – Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

Τσίπρας από Ήπειρο: Οι επιθέσεις λάσπης και η τοξικότητα προσπαθούν να καλύψουν το «δεν πάει άλλο» των ανθρώπων της δουλειάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mauroudi-ioannidou-new
LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα – Eίναι τρελή, ας πάει σε ένα τρελοκομείο να ηρεμήσει» (Video)

exafanisi_ierapetra
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Κοριτσάκι 3,5 ετών έφυγε από το σπίτι και εντοπίστηκε σώο… σε ρέμα – Η αγωνιώδης αναζήτηση και το αίσιο τέλος

ink_1211_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Ink»: Ο Danny Boyle σκηνοθετεί τους Jack O’Connell και Guy Pearce στην ταινία για την άνοδο της βρετανικής εφημερίδας «The Sun» (photos/video)

kreata
ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν πάνω από 600 κιλά κρέατος σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Πουλούσε ληγμένα προϊόντα από τον Μάιο του 2025

ilektroniko_tsigaro_new
ΥΓΕΙΑ

Η εξάρτηση από τη νικοτίνη στην εφηβεία: Μια παιδιατρική νόσος με νευροβιολογικό υπόβαθρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση - Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

varoufakis – sakellaridis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 - Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο - «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

liarelis 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

MixCollage-11-Nov-2026-11-48-PM-8659
ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Φρουρός τον επέπληξε για γέλια και φασαρία στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Η αντίδραση του Πενταγώνου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 11:02
mauroudi-ioannidou-new
LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα – Eίναι τρελή, ας πάει σε ένα τρελοκομείο να ηρεμήσει» (Video)

exafanisi_ierapetra
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Κοριτσάκι 3,5 ετών έφυγε από το σπίτι και εντοπίστηκε σώο… σε ρέμα – Η αγωνιώδης αναζήτηση και το αίσιο τέλος

ink_1211_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Ink»: Ο Danny Boyle σκηνοθετεί τους Jack O’Connell και Guy Pearce στην ταινία για την άνοδο της βρετανικής εφημερίδας «The Sun» (photos/video)

1 / 3