Τσίπρας: Από το κεντρώο προφίλ στην ακραία μετωπική με Μητσοτάκη – Τι στοχεύει με τη νέα στρατηγική

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Σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής του έχει προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες ο Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας πίσω το πιο μετριοπαθές ύφος που είχε επιχειρήσει να αναδείξει ως και τη ΔΕΘ και περνώντας σε πιο «πολεμικούς» τόνους, μπαίνοντας σε λογική μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση και βασικά με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σαφώς, το ζητούμενο είναι να «ξεκολλήσει» η δημοσκοπική «βελόνα», που μοιάζει καθηλωμένη για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά τη ΔΕΘ γύρω στο 15%-16% με μικρή πτωτική τάση, η οποία φέρνει το ΠΑΣΟΚ… πιο κοντά (κλείσιμο ψαλίδας). Κι ενώ το καλοκαίρι είχε τεθεί ο στόχος τον Σεπτέμβριο – για κάποιους μάλιστα ήταν και εκτίμηση – να μπει το «2» μπροστά, η ΕΛ.Α.Σ. να πιάσει, δηλαδή, το 20%.

Ήταν 28 Αυγούστου, όταν σε μια συνεδρίαση των τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ. σε κεντρικό ξενοδοχείο του Αμαρουσίου ο Αλέξης Τσίπρας, σε ένα πολύ αφαιρετικό περιβάλλον, μιλούσε σε χαμηλούς τόνους με αρκετά προσεκτικές διατυπώσεις, παρουσιάζοντας τη λογική του προγράμματος που λίγες μέρες μετά, στις 2 Σεπτεμβρίου, θα παρουσίαζε στη ΔΕΘ. Μια εικόνα που απηχούσε την προσπάθεια, στο πλαίσιο και του γνωστού «rebranding», να εκπέμψει μια φυσιογνωμία πιο προσιτή στο κεντρώο κοινό στο οποίο προσέβλεπε, με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Από τότε έως την Καλαμάτα (2.11) και το «αρχιερέας της διαφθοράς» που εκτόξευσε κατά του Μητσοτάκη, δίνοντας σήμα ότι αλλάζει «πίστα», ο πολιτικός χρόνος αποδείχτηκε πολύ πυκνός.

Μέσα στον Σεπτέμβριο ο πρώην πρωθυπουργός, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, έκανε λόγο σε συνεργάτες του για δημοσκοπική «διόρθωση», την οποία ανέμενε εκτιμώντας ότι η καμπύλη θ’ αρχίσει να ανεβαίνει στο εξής. Ακολούθησαν η επίσκεψη στο Άγιον Όρος και λίγο πιο μετά η αναφορά του στην επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία δεν είχε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της ΔΕΘ. Τότε το στοίχημα, όπως θα εξηγούσαν μετά από την ΕΛ.Α.Σ., ήταν η αξιοπιστία και η τήρηση του δημοσιονομικού χώρου, δεν είχε δε ανακοινωθεί νούμερο για το τι θα αποφέρει η εξαγγελία για την πατριωτική εισφορά, προκειμένου να αποφευχθούν κατηγορίες περί φοροεπιδρομής. Μετά την πίεση όμως της αντιπολίτευσης – ιδίως από το ΠΑΣΟΚ –, που άσκησε κριτική για τη μη εξαγγελία της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, και προσαρμογή στο πλαίσιο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε και σε αυτή την εξαγγελία κατά την περιοδεία του στον Βόλο και τη συνέντευξή του στο κανάλι TRT (19.10). «Με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου θα διασφαλίσουμε και τη 13η σύνταξη» είχε πει, εξηγώντας ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από την πατριωτική εισφορά, την οποία υπολόγισε γύρω στα 2 δισ. – υπενθυμίζοντας δε ότι το 2019 είχε δώσει τη μισή 13η σύνταξη ύψους 1 δισ., τότε.

Ακολούθησε ο μεγάλος καβγάς με το ΠΑΣΟΚ (με αποκορύφωμα το «βλάκας» του Καρτερού κατά Ανδρουλάκη) και όταν φάνηκε ότι αυτή η επιλογή δεν έχει αποδοχή και δεν ευνοεί την ΕΛ.Α.Σ., προχώρησε στις αρχές Νοεμβρίου στη σηματοδότηση της μετωπικής με τον Μητσοτάκη, με την προαναφερθείσα έκφραση που παραπέμπει στον χαρακτηρισμό του Κώστα Καραμανλή για τον Κώστα Σημίτη κατά το μακρινό 2003.

Απομάκρυνση από τον αρχικό σχεδιασμό

Πλέον, καθώς μικραίνει η απόσταση από τον χρόνο των εκλογών και όλο το πολιτικό σύστημα κινείται σε ρυθμούς προεκλογικού χαρακτήρα, αντιπαράθεσης σε υψηλούς τόνους δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως κάνει την εκτίμηση ότι δεν έχει χρόνο να περιμένει να αποδώσει καρπούς η κεντρώα «εκδοχή» του και προχωρά στη σύγκρουση με τον πρωθυπουργό (πιο οικεία και στη δική του ιδιοσυγκρασία).

Ο στόχος είναι να συσπειρώσει το κοινό του, να ανακόψει τυχόν διαρροές και να κινητοποιήσει, ει δυνατόν, ένα ευρύτερο ακροατήριο απογοητευμένων (από την Αριστερά, από την πολιτική κ.ο.κ.) που έχει «σταθμεύσει» στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, παρά να «δελεάσει» πολίτες που είχαν ψηφίσει Ν.Δ. στο παρελθόν και σήμερα το σκέφτονται.

Το ερώτημα για πολλούς είναι αν, στη δεδομένη συγκυρία, μπορούν να αποδώσουν πρακτικές του παρελθόντος, στον βαθμό που στις προηγούμενες εκλογές απέτυχαν – ο λόγος κυρίως για το ύφος και τα επιχειρήματα, που μοιάζει να έρχονται απ’ τα παλιά.

Κίνδυνοι

Δεν είναι το πρόβλημα τόσο η καθαυτή ενασχόληση του Τσίπρα με το ζήτημα της διαφθοράς, το οποίο έχει εντάξει μέσα σε μια λογική που λέει ότι η διαφθορά προκαλεί οικονομική αιμορραγία στο κράτος και η πάταξή της θα ωφελήσει τους πολίτες, καθώς θα εξοικονομήσει πόρους για κοινωνικές πολιτικές και άσκηση δικαιότερης φορολογικής πολιτικής – εξ ου και το σλόγκαν «στην εντιμότητά μας θα βρούμε τα λεφτά». Και το οποίο ζήτημα της διαφθοράς φαίνεται όλο και μεγαλύτερη μερίδα πολιτών να ιεραρχεί πιο ψηλά πλέον, τουλάχιστον σύμφωνα με ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Το πρόβλημα είναι η εμπλοκή σε τοξικές αντιπαραθέσεις που επισκιάζουν τα προγραμματικά στοιχεία και παρασύρουν την ΕΛ.Α.Σ. και τον ίδιο τον Τσίπρα σε ένα γαϊτανάκι κλιμακώσεων με οξείς χαρακτηρισμούς, επιχειρήματα και διατυπώσεις που αφήνουν ανοιχτές ερμηνείες, όπως με τα περί Ειδικού Δικαστηρίου (που θεωρήθηκε ότι άφησε ανοιχτό με δήλωση της Δευτέρας και την οποία διευκρίνισε μια μέρα μετά) και κόντρες που μοιάζουν περισσότερο με προσωπική βεντέτα, παρά με σύγκρουση πολιτικών προγραμμάτων.

Σαφώς η μάχη θα είναι σκληρή και ο Μητσοτάκης δείχνει διατεθειμένος να εκμεταλλευτεί κάθε στραβοπάτημα ή έστω κάθε χαραμάδα αοριστίας εκ μέρους του Τσίπρα. Από την άλλη, ο Τσίπρας δείχνει ότι θα απαντάει σε ό,τι θεωρεί «λάσπη» και «συκοφαντία» σε πολύ υψηλούς τόνους, όπως έπραξε με το θέμα των Ποινικών Κωδίκων που ψήφισε η κυβέρνησή του το 2019 λίγο πριν από τη διάλυση της Βουλής για τις εκλογές, το οποίο ανέσυρε ο Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας ότι ο «Τσίπρας τα πήρε».

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