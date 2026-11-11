Σε στρατιωτική βάση μεταφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ μετά από φερόμενες ιρανικές απειλές – H μισή κυβέρνηση Τραμπ ζει σε βάσεις

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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, μεταφέρθηκε από το σπίτι του στην Ουάσινγκτον σε στρατιωτική βάση, έπειτα από απειλές κατά της ζωής του που συνδέονται με το Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το CBS, η μετεγκατάσταση έγινε μετά τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας του σπιτιού του Μπέσεντ στην Wall Street Journal.

Ο Μπέσεντ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την οικονομική απομόνωση του Ιράν μέσω κυρώσεων και ενός ευρύτερου οικονομικού αποκλεισμού.

Ενώ η ακριβής φύση των απειλών κατά του Μπέσεντ παραμένει ασαφής, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει ότι το Ιράν έχει «αυξήσει σημαντικά» τις προσπάθειές του να στοχοποιήσει Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών αξιωματούχων.

«Αφού η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα άρθρο με μια διαδικτυακή φωτογραφία που επέτρεπε τον γεωγραφικό εντοπισμό της τοποθεσίας του σπιτιού του υπουργού στο Τζόρτζταουν, οι ανησυχίες για την ασφάλεια άρχισαν να αυξάνονται», δήλωσε μια πηγή στο CBS.

Το Τζόρτζταουν είναι μια εύπορη περιοχή της Ουάσινγκτον που φιλοξενεί αρκετούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και εξέχοντες κατοίκους.

Αυτές οι ανησυχίες για την ασφάλεια, πρόσθεσε η πηγή, ώθησαν τις αρχές να μετακινήσουν τον Μπέσεντ σε στρατιωτική βάση στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μόνο ότι ο Μπέσεντ «δεν θα αποθαρρυνθεί» από απειλές και «παραμένει προσηλωμένος» στην προσπάθεια των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στην οικονομία του Ιράν.

Τον Σεπτέμβριο, ο Διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει «αυξήσει σημαντικά» τις προσπάθειές του να στοχεύσει Αμερικανούς.

Οι New York Times ανέφεραν ότι η ιρανική προσπάθεια περιλαμβάνει τη στοχοποίηση νυν και πρώην αξιωματούχων των ΗΠΑ. Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι αυτό έχει «φτάσει σε πιο προχωρημένο στάδιο».

Άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που φέρεται να βρίσκονται στη λίστα πιθανών στόχων του Ιράν περιλαμβάνουν τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον και τον Μαρκ Μίλεϊ, τον πρώην επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ομάδες ασφαλείας των Μίλεϊ και Μπόλτον απομακρύνθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ λίγο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα πέρυσι.

Ο Μπέσεντ είναι ένας από τους πολλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης που ζουν σε στρατιωτικές βάσεις. Ο νέος αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, μετακινήθηκε σε βάση στα τέλη του 2025 – πριν ξεκινήσει η σύγκρουση με το Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζουν και οι δύο σε στρατιωτικές βάσεις, όπως και η πρώην γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι και η πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών Τούλσι Γκάμπαρντ.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορική εκστρατεία εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, σκοτώνοντας τον ηγέτη του και ωθώντας το καθεστώς στην Τεχεράνη να αντιδράσει με επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ σε όλη την περιοχή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου συνήθως διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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