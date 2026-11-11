Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 μελών συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Πάνω από 700.000 ευρώ η λεία τους

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Τα ονόματα και τις φωτογραφίες 18 ατόμων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση εγκληματικών οργανώσεων και συμμορίας.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν σχηματίσει δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία συμμορία, και παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές, προκειμένου να εξαπατούν τα θύματά τους.
Από τις παράνομες ενέργειές τους εκτιμάται ότι αποκόμισαν περισσότερα από 700.000 ευρώ, ενώ η έρευνα των Αρχών οδήγησε στην εξιχνίαση 39 υποθέσεων, που αφορούν απάτες, κλοπές και απόπειρες τέλεσης αντίστοιχων αδικημάτων.
Η επιχείρηση για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, με ταυτόχρονες αστυνομικές παρεμβάσεις σε Αργολίδα, Μεσσηνία και Αττική. Κατά τη διάρκειά τους συνελήφθησαν 10 άτομα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη δράση των ομάδων. Πρόκειται για συλληφθέντες ηλικίας από 21 έως 39 ετών.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους συλληφθέντες :
και τους μη συλληφθέντες:
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