Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 μελών συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Πάνω από 700.000 ευρώ η λεία τους

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Τα ονόματα και τις φωτογραφίες 18 ατόμων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση εγκληματικών οργανώσεων και συμμορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν σχηματίσει δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία συμμορία, και παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές, προκειμένου να εξαπατούν τα θύματά τους.

Από τις παράνομες ενέργειές τους εκτιμάται ότι αποκόμισαν περισσότερα από 700.000 ευρώ, ενώ η έρευνα των Αρχών οδήγησε στην εξιχνίαση 39 υποθέσεων, που αφορούν απάτες, κλοπές και απόπειρες τέλεσης αντίστοιχων αδικημάτων.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, με ταυτόχρονες αστυνομικές παρεμβάσεις σε Αργολίδα, Μεσσηνία και Αττική. Κατά τη διάρκειά τους συνελήφθησαν 10 άτομα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη δράση των ομάδων. Πρόκειται για συλληφθέντες ηλικίας από 21 έως 39 ετών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους συλληφθέντες :

ΣΤΡΑΒΑΚΟ Δημήτριο του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεν. 10.05.1988 στην Καλαμάτα

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Παντελεήμων αγνώστου πατρός και της Ελένης, γεν. 09.05.1992, στην Καλαμάτα

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεν. 28.12.1990, στην Κάλυμνο

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Θεόδωρο του Νικολάου και της Νικολέττας, γεν. 08.07.1992, στο Άργος

ΜΟΣΧΟ Μάριο του Δημοσθένη και της Φρειδερίκης, γεν. 13.12.1987, στην Αθήνα

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χρήστος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, γεν. 20.02.2001, στο Ναύπλιο

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Διονύσιος του Νικολάου και της Νίκης, γεν.22.08.1993 στην Τρίπολη

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Αικατερίνης, γεν. 03.06.2005 στο Άργος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεν. 11.10.2001 στην Καλαμάτα

(επ) MUSHTAQ (ον) TEHSEEN του MUSHTAQ και της KOUSAR BIBI, γεν. 10.09.2003 στο Πακιστάν

και τους μη συλληφθέντες:

ΚΑΛΥΒΑ Κωνσταντίνο αγνώστου πατρός και της Κρυσταλένιας, γεν. 07.11.2002, στην Τρίπολη

(επ) HUSSAIN (ον) IJAZ του NAWAZ και της BIBI, γεν. 01.01.1978, στο Πακιστάν

ΛΕΝΤΕΡΗΣ Θρασύβουλος του Βασιλείου και της Αγάπης, γεν. 24.12.1957, στο Παναρίτι Αργολίδας

ΛΕΓΓΕΡΗ Σοφία αγνώστου πατρός και της Άννας, γεν. 03.09.2005, στο Άργος

ΛΕΝΤΕΡΗ Φρειδερίκη του Θρασύβουλου και της Μαρίας, γεν. 11.11.1991, στο Άργος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα του Νικολάου και της Μαρίας, γεν. 24.10.1996, στην Καλαμάτα

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Παρασκευή του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεν. 19.02.1976, στο Άργος

ΜΟΣΧΟΣ Χρήστος αγνώστου πατρός και της Σοφίας, γεν. 29.11.2004, στο Ναύπλιο

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