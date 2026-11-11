Σούλης Καραγιαννίδης: Η ζωή πίσω από τις θρυλικές Boom Boom και Victoria, οι Iron Maiden, οι Scorpions και η τελευταία μάχη για να επιστρέψει στη νύχτα

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Ο Αθανάσιος Καραγιαννίδης, γνωστός σε όλους ως Σούλης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, έχοντας συνδέσει το όνομά του με δύο από τα πιο γνωστά στέκια της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης.

Η Boom Boom και η Victoria δεν απευθύνονταν στο ίδιο κοινό, καθώς η πρώτη έγινε συνώνυμο της ντίσκο και του χορού, ενώ η δεύτερη αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τους φίλους της ροκ και της heavy metal.

Πίσω από τις δύο επιχειρήσεις βρισκόταν ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε προσωπικά με τη μουσική, ταξίδεψε στο εξωτερικό για να προμηθεύεται δίσκους, ανέπτυξε σχέσεις με δισκογραφικές εταιρείες και έφερε στους χώρους του μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Ακόμη και όταν αναγκάστηκε να κλείσει την τελευταία του ντισκοτέκ, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να επιστρέψει στη νύχτα.

Για όσους έζησαν τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και του Πειραιά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, γνώριζαν ότι το όνομα του Σούλη Καραγιαννίδη ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τις δύο επιχειρήσεις που δημιούργησε και διατήρησε επί σειρά ετών.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Βαρδάρη, μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια και μετακόμισε σε μικρή ηλικία στην Αθήνα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του.

Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη διασκέδαση, εργαζόταν στη λαϊκή αγορά, διατηρώντας πάγκο, ενώ παράλληλα άρχισε να αναπτύσσει τις πρώτες επιχειρηματικές του δραστηριότητες στον χώρο της νύχτας. Το 1969 δημιούργησε τη Victoria στο Περιβολάκι της Νίκαιας. Αρχικά λειτούργησε ως ντισκοτέκ με soul και funky μουσικές επιλογές, όμως σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα από τα γνωστότερα ροκ κλαμπ της εποχής. Το υπόγειο της Victoria έγινε στέκι για τους φίλους της hard rock και της heavy metal, προσελκύοντας νεαρούς από τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, τον Πειραιά και άλλες περιοχές της Αθήνας. Σε μια εποχή που η πρόσβαση στη διεθνή μουσική ήταν περιορισμένη, ο Καραγιαννίδης είχε φροντίσει να προσφέρει στους πελάτες του επιλογές που δεν μπορούσαν εύκολα να βρουν σε άλλα καταστήματα.

Δεν περιοριζόταν στη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά ασχολούνταν προσωπικά με τη μουσική της. Ταξίδευε στην Αγγλία για να ενημερώνεται για τις νέες κυκλοφορίες και να αγοράζει δίσκους, ενώ είχε αναπτύξει επαφές με ανθρώπους της δισκογραφικής αγοράς. Η επένδυση στον ήχο ήταν επίσης σημαντική, καθώς η Victoria διέθετε ηχοσύστημα Bose 901, ιδιαίτερα προηγμένο για τα δεδομένα της εποχής.

Χαρακτηριστική ήταν η μαρτυρία του DJ Βασίλη Λεκάκη, ο οποίος είχε περιγράψει την επιμονή του Σούλη Καραγιαννίδη να προμηθεύεται καινούργιους δίσκους ακόμη και όταν τα έσοδα του καταστήματος ήταν ελάχιστα. Όπως είχε αναφέρει, υπήρχαν ημέρες που η Victoria έκανε μόλις 50 δραχμές εισπράξεις, αλλά την επόμενη ο ιδιοκτήτης της μπορούσε να διαθέσει 60 δραχμές για την αγορά νέων δίσκων.

Η επιχειρηματική λειτουργία της Victoria είχε και μια ιδιαιτερότητα. Το αλκοόλ δεν αποτελούσε την κύρια πηγή εσόδων της, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κοινού ήταν νεαροί που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καταναλώνουν ποτά. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνώριζαν τον Σούλη Καραγιαννίδη, το κατάστημα πουλούσε περίπου 200 φραπέδες ημερησίως. Οι περισσότεροι πελάτες, ηλικίας 18 έως 20 ετών, επισκέπτονταν τον χώρο για τη μουσική και τις παρέες τους, χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύουν μεγάλα ποσά.

Η Victoria απέκτησε ξεχωριστή φήμη και εξαιτίας των διεθνών καλλιτεχνών που περνούσαν από το υπόγειό της. Ο Σούλης Καραγιαννίδης αξιοποιούσε τις επαφές του με τις δισκογραφικές εταιρείες και φρόντιζε να φέρνει στον χώρο του μουσικούς που βρίσκονταν στην Ελλάδα για συναυλίες. Το 1981 πέρασε από το κλαμπ ο Alex Harvey, ενώ δύο χρόνια αργότερα βρέθηκαν εκεί ο Bruce Dickinson και ο Adrian Smith των Iron Maiden. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Καραγιαννίδης είχε συνοδεύσει τα δύο μέλη του συγκροτήματος για φαγητό στο κέντρο «Καβουράκια» στις Τζιτζιφιές. Από τη Victoria πέρασαν ακόμη οι Scorpions, οι Uriah Heep, οι Saxon και οι Motörhead.

Οι επισκέψεις αυτές έδιναν στους θαμώνες τη δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά ινδάλματά τους που μέχρι τότε γνώριζαν μέσα από τους δίσκους τους.

Στην καθημερινότητα του καταστήματος είχε ενεργό ρόλο και η σύζυγός του, Μαρία, η οποία βρισκόταν στην είσοδο και στο ταμείο. Ο ίδιος ήθελε να έχει τον έλεγχο της λειτουργίας του χώρου και δεν ανεχόταν επεισόδια. Όταν δημιουργούνταν ένταση, σταματούσε η μουσική και άναβαν τα φώτα, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Οι παλιοί θαμώνες τον περιέγραφαν ως αυστηρό επιχειρηματία, που έδινε ιδιαίτερη σημασία στη συμπεριφορά όσων επισκέπτονταν το μαγαζί.

Η πορεία της Victoria διακόπηκε το 1988, όταν το κατάστημα έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης που αποδόθηκε στον Επαναστατικό Λαϊκό Αγώνα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα δημοσιεύματα της εποχής, ακολούθησε έκρηξη και στο 10ο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας. Το περιστατικό αυτό έφερε και το οριστικό τέλος της λειτουργίας του κλαμπ. Το προσωνύμιο «Σούλης ο Victorias», ωστόσο, εξακολούθησε να τον συνοδεύει για πολλά χρόνια.

Παράλληλα με τη Victoria, ο Καραγιαννίδης είχε δημιουργήσει και την Boom Boom, η οποία ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1970 από την παραλία της Καστέλλας. Αργότερα μεταφέρθηκε στις Τζιτζιφιές, στη συμβολή της Θησέως με τη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στέκια της αθηναϊκής διασκέδασης. Αυτή τη φορά το μουσικό ύφος ήταν διαφορετικό. Η ντίσκο, οι επιτυχίες των δεκαετιών του 1970 και του 1980 και ο χορός αποτελούσαν τον πυρήνα της λειτουργίας της, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό που παρέμεινε πιστό στην επιχείρηση για χρόνια.

Ο Καραγιαννίδης δεν ήταν ένας ιδιοκτήτης που παρακολουθούσε απλώς την επιχείρηση από απόσταση. Βρισκόταν πίσω από τα decks, επέλεγε τα τραγούδια, έπαιρνε το μικρόφωνο και έκανε αφιερώσεις στους θαμώνες. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι περίπου το 75% των πελατών της Boom Boom ήταν γυναίκες. Έδινε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι γυναίκες που επισκέπτονταν το κατάστημα και δεν ήθελε η διασκέδαση να συνδέεται αποκλειστικά με την αγορά ακριβών φιαλών ή την εξασφάλιση τραπεζιού. Στόχος του ήταν να διατηρήσει τον χαρακτήρα μιας ντισκοτέκ όπου ο κόσμος πήγαινε για να ακούσει μουσική και να χορέψει.

Η σχέση που είχε αναπτύξει με τους πελάτες του ήταν στενή. Πολλοί γνώρισαν στη Boom Boom τους συντρόφους τους, ενώ άλλοι συνέχισαν να επισκέπτονται το μαγαζί επί σειρά ετών. Δεν είναι τυχαίο που πριν από χρόνια σε κάποιο δημοσίευμα είχε μιλήσει ένα ζευγάρι που γιόρταζε την 22η επέτειο της σχέσης του, έχοντας γνωριστεί στη ντισκοτέκ. Ο ίδιος γνώριζε αρκετούς από τους τακτικούς θαμώνες και φρόντιζε να διατηρεί προσωπική επαφή μαζί τους.

Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε την επιχείρηση αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σε συνέντευξή του τον Αύγουστο του 2020, ο Καραγιαννίδης είχε περιγράψει την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, καθώς οι περιορισμοί στη λειτουργία των καταστημάτων διασκέδασης είχαν περιορίσει δραστικά τα έσοδά του. «Από το 1970 που είμαι επιχειρηματίας πρώτη φορά βρίσκομαι σε τόσο μεγάλη απόγνωση!», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι οι αποταμιεύσεις του εξαντλούνταν και ότι δυσκολευόταν να εξασφαλίσει τη συντήρηση της οικογένειάς του.

Στην ίδια συνέντευξη είχε αποκαλύψει ότι από τη λειτουργία της Boom Boom εξαρτιόταν η επιβίωση δώδεκα οικογενειών. «Δώδεκα οικογένειες ζούσαν από εμένα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι στον δρόμο!», έλεγε, εκφράζοντας την αγωνία του για τους εργαζομένους του. Μάλιστα, είχε δηλώσει έτοιμος να προχωρήσει ακόμη και σε απεργία πείνας, προκειμένου να πιέσει την πολιτεία να επιτρέψει την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το τελευταίο κεφάλαιο της Boom Boom γράφτηκε μετά τη δικαστική διαμάχη για το ακίνητο στις Τζιτζιφιές, όπου στεγαζόταν η επιχείρηση. Η Boom Boom σταμάτησε τελικά να λειτουργεί το 2024, με τον ιδιοκτήτη της να αναζητά στη συνέχεια τρόπο να την επαναφέρει σε νέο χώρο. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η τελευταία βραδιά της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου του 2025, με 315 ανθρώπους να βρίσκονται μέσα στο κατάστημα. Τους αποχαιρέτησε προσωπικά, ενώ δεν θέλησε να πουλήσει τον εξοπλισμό της ντισκοτέκ, τον οποίο είχε μεταφέρει σε αποθήκη.

Εκεί είχε φυλάξει τα μηχανήματα, τα subwoofer, περίπου 180 καρέκλες, τα τραπέζια, τις ντισκομπάλες, τον φωτισμό και τα διακοσμητικά στοιχεία. Παρά το ενδιαφέρον που, όπως έλεγε, είχε εκδηλωθεί από τρίτους για την αγορά τους, δεν ήθελε να τα αποχωριστεί. Σχεδίαζε να συνεργαστεί με έναν επιχειρηματία που θα διέθετε ήδη κατάστημα, ώστε να δημιουργήσει ξανά την Boom Boom χωρίς να χρειαστεί να αναλάβει μόνος του το κόστος ενός νέου ακινήτου. Ο ίδιος εξηγούσε ότι δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να επωμιστεί ενοίκια της τάξης των 5.000 ή 6.000 ευρώ τον μήνα. Δεν τον ενδιέφερε απαραίτητα μια κεντρική τοποθεσία, αρκεί να μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα με τη γειτονιά και να διατηρήσει τη μουσική ταυτότητα της παλιάς ντισκοτέκ. «Μετά από 50 χρόνια στη νύχτα, φεύγω αλώβητος, αλλά αν βρω το κατάλληλο μαγαζί, θα το ξανακάνω ακριβώς όπως θέλω εγώ», είχε πει, περιγράφοντας την πρόθεσή του να επιστρέψει.

Το σχέδιο αυτό δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί. Ο Σούλης Καραγιαννίδης έφυγε από τη ζωή έχοντας πίσω του περισσότερες από πέντε δεκαετίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, δύο διαφορετικά μουσικά στέκια και μια πορεία που ξεκίνησε από τη Victoria της Νίκαιας και συνεχίστηκε με την Boom Boom στις Τζιτζιφιές. Μέχρι το τέλος παρέμεινε προσανατολισμένος στον χώρο στον οποίο είχε αφιερώσει την επαγγελματική του ζωή, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τον διοικούσε. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας συγγενείς και φίλους ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.

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