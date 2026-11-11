Βολές Σέρμπου για τους χειρισμούς της Αθήνας για το καλώδιο: «Έβαλε τους Γάλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με αιχμηρές βολές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά επανήλθε ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Σωτήρης Σέρμπος. Ο πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργού άσκησε κριτική στη διαχείριση της υπόθεσης του υποθαλάσσιου καλωδίου, των τουρκικών NAVTEX και της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, προειδοποιώντας ότι η στάση της Αθήνας ενδέχεται να ενισχύει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας.

Μιλώντας στο Mega News 104.6, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για όσα συνέβησαν στην Κάσο το 2024, συνδέοντας τους τότε χειρισμούς με τη σημερινή κατάσταση. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα χαρακτηριστικές εκφράσεις, κάνοντας λόγο για «φοβικότητα και υποχωρητικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σέρμπος είχε παραιτηθεί στα τέλη Αυγούστου από τη θέση του μετακλητού συμβούλου της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Επιχειρεί de facto συνδιαχείριση» – Οι αιχμές για τη Γαλλία

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, εκτιμώντας ότι δημιουργείται κίνδυνος έμμεσης αποδοχής των τουρκικών διεκδικήσεων.

«Επιχειρεί de facto συνδιαχείριση», ανέφερε, εξηγώντας ότι το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα η δημιουργία ενός νομικού προηγουμένου, αλλά η εμπέδωση μιας πρακτικής που μπορεί να περιορίσει στην πράξη την ελληνική άσκηση των δικαιωμάτων της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι σήμερα διπλωματικά αναβαθμισμένη τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, έχοντας μεγαλύτερη άνεση στην προώθηση των μονομερών διεκδικήσεών της.

Η Κάσος και το «bullying» της Τουρκίας

Ο καθηγητής επέμεινε ιδιαίτερα στην υπόθεση της Κάσου, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική πλευρά δεν αξιολόγησε σωστά όσα συνέβησαν το 2024. «Αν δεν καταλάβουμε τι έγινε εκεί, δεν πρόκειται να καταλάβουμε τι γίνεται τώρα», σημείωσε, κάνοντας λόγο για λανθασμένη διαχείριση από την κυβέρνηση. Μάλιστα, περιέγραψε την τουρκική τακτική ως bullying, προειδοποιώντας:

«Αν δεν αντιδράσεις στο bullying, την επόμενη φορά θα σε ενοχλήσουν περισσότερο». Κατά τον ίδιο, η απουσία ουσιαστικής αντίδρασης δημιουργεί την εντύπωση στην Άγκυρα ότι μπορεί να ασκεί πίεση χωρίς κόστος και συνέπειες.

«Έβαλε τους Γάλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα»

Σε ακόμη πιο έντονο ύφος, ο πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργού σχολίασε τους χειρισμούς της Αθήνας από το 2024 και μετά.

«Μπλέξαμε, μεταξύ μας, πολύ άσχημα τα μπούτια μας και ήταν λάθος η διαχείριση από το 2024», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η Τουρκία πέτυχε να ασκήσει διπλωματική πίεση στην Ελλάδα. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον ρόλο της Γαλλίας, λέγοντας πως η ελληνική πλευρά την έβαλε ουσιαστικά «να βγάλει το φίδι από την τρύπα».

Και κατέληξε με μια φράση που συνοψίζει την κριτική του: «Η δική μας ακινησία στο παρελθόν έριξε, επιπλέον, νερό στον μύλο του τουρκικού μαξιμαλισμού».

Διαβάστε επίσης:

Η Ντόρα «γείωσε» τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για προμήθειες 72 ωρών: «Με πήρε και με σήκωσε…»

Ο Τσίπρας μπήκε σε χωράφι και ράβδιζε ελιές στην Πρέβεζα – «Το ‘χω παιδιά, θα ‘ρθω του χρόνου να βοηθήσω»

Νέα θέση στο Στρατιωτικό Γραφείο του Νίκου Δένδια – Ο Υπασπιστής Διοίκησης και ποια θα είναι τα καθήκοντά του