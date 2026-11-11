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11.11.2026 17:23

Τρεις προσαγωγές για τις αναθυμιάσεις στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί – Πώς προκλήθηκαν, εξιτήριο για τους 13 μαθητές

11.11.2026 17:23
koropi

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Τρεις προσαγωγές έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού με τις αναθυμιάσεις στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού και δύο συντηρητές, οι οποίοι εξετάζονται από τις Αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκλυση επικίνδυνων αναθυμιάσεων.

Από το περιστατικό μεταφέρθηκαν συνολικά σε νοσοκομεία 28 άτομα, εκ των οποίων 13 μαθητές της Α Δημοτικού ηλικίας μόλις 6 ετών και 15 εργαζόμενοι. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη που βρίσκεται κοντά στον χώρο της πισίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές που βρίσκονταν στην πισίνα του ιδιωτικού σχολείου, άρχισαν να νιώθουν αδιαθεσία γύρω στις 10:30 το πρωί, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να καλέσουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Εν τέλει οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένας έφυγε με ιδιωτικό όχημα.

Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταφέρθηκαν και 13 ενήλικοι, ενώ οι δύο συντηρητές της πισίνας μεταφέρθηκαν στο Κ.Υ. Κορωπίου.

Εξιτήριο για τους 13 μαθητές

Στη συνέχεια, οι 13 μαθητές που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους και έλαβαν εξιτήριο. Όλα είναι καλά στην υγεία τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι παραμένουν προληπτικά στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και ιατρική φροντίδα.

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«Δεν υπάρχει θέμα, προληπτικά πήγαν στο νοσοκομείο», λέει ο Ηλίας Καίσαρης

Ο ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων Ηλίας Καίσαρης τόνισε ότι πλέον δεν «υπάρχει θέμα. Το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών στον χώρο της πισίνας. Η οσμή ήταν ελαφριά αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο».

Ο Ηλίας Καίσαρης τόνισε ότι η οσμή ήταν ελαφριά αλλά ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα.  «Εκκενώθηκε το κτίριο του Δημοτικού και ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου. Το πρωτόκολλο προβλέπει το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική, τους πάντες. Κάποια παιδιά που ήταν πιο κοντά στο σημείο πήγαν προληπτικά στο Παίδων. Τα παιδιά είναι καλά».

Διευκρίνισε ότι τα παιδιά δεν αισθάνθηκαν αδιαθεσία. «Προληπτικά πήγαν στο Παίδων και αυτό μας το συνέστησε το ΕΚΑΒ, ότι έτσι προβλέπεται».

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