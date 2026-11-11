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11.11.2026 17:12

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε αγόρι, εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα 

11.11.2026 17:12
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Με κακώσεις στο κεφάλι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Γεννηματάς 10 ετών αγοράκι που παρασύρθηκε από λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 16:00 αστικό λεωφορείο παρέσυρε το αγόρι, ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη. Το αγοράκι εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα. 

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας, δυνάμεις του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της πυροσβεστικής με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του παιδιού. Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς απεγκλωβίστηκε από πολίτες. Το 10χρονο παιδί μεταφέρθηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 18:33
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Χαμός στον αέρα μεταξύ Καιρίδη και Μάντζου με αφορμή την απαράδεκτη ατάκα «να φοράτε παντελόνια»

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