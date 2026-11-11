Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους δύο «αχυράνθρωποι» του κυκλώματος φοροδιαφυγής – Νέα προθεσμία για τον δικηγόρο

Takeaways by to pontiki AI Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Δύο κατηγορούμενοι, ένας 39χρονος συνεργάτης και μία 51χρονη γυναίκα, απολογήθηκαν στην ανακρίτρια και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ στον πρώτο επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.

Ο 39χρονος αρνήθηκε την εμπλοκή του ισχυριζόμενος ότι ήταν απλός υπάλληλος, ενώ η 51χρονη κατέθεσε ότι εξαπατήθηκε υπογράφοντας έγγραφα χωρίς να γνωρίζει ότι γινόταν διαχειρίστρια εταιρειών-βιτρινών.

Παράλληλα, ένας 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να είχε τον κεντρικό έλεγχο του δικτύου εστίασης, βρίσκεται ενώπιον της ανακρίτριας, ενώ ένας 48χρονος δικηγόρος έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τη χρήση 28 εικονικών νομικών προσώπων, τα οποία αντικαθίσταντο διαδοχικά από νέα σχήματα μόλις συσσώρευαν χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

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Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν την Τετάρτη δύο κατηγορούμενοι, ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μία γυναίκα, 51 ετών. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, στον 39χρονο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο τελευταίος φέρεται να κατονομάζεται στη δικογραφία ως υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά. Κατά την απολογία του φαίνεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας απλός υπάλληλος και δεν είχε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που περιγράφονται στη δικογραφία.

Από την άλλη, η 51 ετών κατηγορούμενη, η οποία εμφανίζεται, κατά τη δικογραφία, ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να απολογήθηκε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο, πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως ισχυρίστηκε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Στην ανακρίτρια 33χρονος επιχειρηματίας, νέα προθεσμία πήρε ο δικηγόρος

Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται και ένας 33χρονος επιχειρηματίας, ενώ ο 48χρονος δικηγόρος που ήταν προγραμματισμένο να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια ζήτησε κι έλαβε νέα προθεσμία για αύριο.

Η φερόμενη εμπλοκή του 33χρονου επιχειρηματία αφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, οικονομικό δίκτυο με τη μορφή ομίλου επιχειρήσεων εστίασης που αναπτύχθηκε την περίοδο 2018-2026 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.

Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ενώ η λειτουργία τους εμφανιζόταν να περνά διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους. Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών και ο Ερρίκος Πετιλόν που κατηγορείται ως αχυράνθρωπος, ενώ προφυλακίστηκε ο λογιστής, ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

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