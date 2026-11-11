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11.11.2026 12:39

Επεισόδιο μεταξύ οπαδών έξω από το Εφετείο – 10 προσαγωγές

11.11.2026 12:39
EFETEIO_LOUKAREWS

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Οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/11) έξω από το Εφετείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν άτομα από δύο διαφορετικές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, ομάδα περίπου 20 ατόμων βγήκε από τον χώρο του δικαστικού μεγάρου και επιτέθηκε σε οπαδούς άλλης ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες 20 οπαδοί της ΑΕΚ προσέγγισαν την παρέα των φιλάθλων του Πανιωνίου που ήταν έξω από μια καφετέρια επί της Λουκάρεως και τους επιτέθηκαν.

Αμέσως μετά το συμβάν οι οπαδοί του Πανιωνίου φέρονται να αποχώρησαν από το σημείό ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις σε 10 προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ.

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