Ελασσόνα: Mειώνονται σιγά-σιγά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας

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Σταδιακή μείωση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που είχαν παρατηρηθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή της Ελασσνξας, παρουσιάζεται τα τελευταία 24ωρα.
Σημειώνεται ότι από την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε η μαζική εμφάνιση κρουσμάτων στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, ενώ μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 250 κρούσματα.
Η διαχείριση των ασθενών, έγινε από το Κέντρο Υγειας Ελασσόνας.
Σε μερικές περιπτώσεις χρειάστηκε βραχεία νοσηλεία., ενώ δεν απαιτήθηκε διακομιδή περιστατικών στα Νοσοκομεία της Λάρισας.
Η εμφάνιση των κρουσμάτων κινητοποίησε τον ΕΟΔΥ, τις αρμόδιες υπηρεσίες Υγείας της Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Ελασσόνας.
Σημειώνεται, ότι με ανακοινώσεις τόσο της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας και μετΆ από ελέγχους δεν διαπιστώθηκε σύνδεση των κρουσμάτων με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας.
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