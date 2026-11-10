Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών τη Δευτέρα (9/11)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Alpha ξαναβρέθηκε μπροστά στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών έπειτα από το… διάλειμμα του Σαββατοκύριακου που κυριάρχησε ο ΣΚΑΪ.
Στην εκκίνηση της εβδομάδας ο σταθμόςτου Φαλήρου είχε το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης και το τρίτο, με μικρή διαφοροποιήση από το δεύτερο, ο ΑΝΤ1.
Το Mega παρέμεινε μακριά από τις επιδόσεις άνω του 12%. Το STAR είχε καλύτερη επίδοση σε σχέση με εκείνη της περασμένης Δευτέρας και το OPEN είχε μερίδιο ίδιο με αυτό που είχε αποκομίσει πριν από οκτώ ημέρες.
Μερίδα 23,9% των τηλεθεατών έκανε τις επιλογές του πέρα από τους 11 σταθμούς εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τη Nielsen.
Διαβάστε επίσης
Ανθή Βούλγαρη: Απάντησε on air στις φήμες που τη θέλουν έγκυο (Video)
Ανατροπή στο GNTM: Αρνήθηκε να φωτογραφηθεί γυμνή και έφυγε οικειοθελώς (Video)
Ναυτεμπορική TV: H σειρά-«σκούπα» υποψηφιοτήτων και βραβείων «Orange is the new black» εντάσσεται στο πρόγραμμά της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.