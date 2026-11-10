Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών τη Δευτέρα (9/11)

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Ο Alpha ξαναβρέθηκε μπροστά στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών έπειτα από το… διάλειμμα του Σαββατοκύριακου που κυριάρχησε ο ΣΚΑΪ.

Στην εκκίνηση της εβδομάδας ο σταθμόςτου Φαλήρου είχε το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης και το τρίτο, με μικρή διαφοροποιήση από το δεύτερο, ο ΑΝΤ1.

Το Mega παρέμεινε μακριά από τις επιδόσεις άνω του 12%. Το STAR είχε καλύτερη επίδοση σε σχέση με εκείνη της περασμένης Δευτέρας και το OPEN είχε μερίδιο ίδιο με αυτό που είχε αποκομίσει πριν από οκτώ ημέρες.

Μερίδα 23,9% των τηλεθεατών έκανε τις επιλογές του πέρα από τους 11 σταθμούς εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τη Nielsen.

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