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10.11.2026 15:49

Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών τη Δευτέρα (9/11)

10.11.2026 15:49
tileorasi

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Ο Alpha ξαναβρέθηκε μπροστά στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών έπειτα από το… διάλειμμα του Σαββατοκύριακου που κυριάρχησε ο ΣΚΑΪ.

Στην εκκίνηση της εβδομάδας ο σταθμόςτου Φαλήρου είχε το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης και το τρίτο, με μικρή διαφοροποιήση από το δεύτερο, ο ΑΝΤ1

Το Mega παρέμεινε μακριά από τις επιδόσεις άνω του 12%. Το STAR είχε καλύτερη επίδοση σε σχέση με εκείνη της περασμένης Δευτέρας και το OPEN είχε μερίδιο ίδιο με αυτό που είχε αποκομίσει πριν από οκτώ ημέρες.

Μερίδα 23,9% των τηλεθεατών έκανε τις επιλογές του πέρα από τους 11 σταθμούς εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τη Nielsen.

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ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 17:09
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