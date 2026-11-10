Ανθή Βούλγαρη: Απάντησε on air στις φήμες που τη θέλουν έγκυο (Video)

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Στις φήμες που τη θέλουν να περιμένει το δεύτερο παιδί της απάντησε η Ανθή Βούλγαρη, το πρωί της Τρίτης (10/11), μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η παρουσιάστρια, που όπως αποκάλυψε δέχεται συνεχώς τηλεφωνήματα και ευχές για εγκυμοσύνη, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Θέλω να κάνω δήλωση. Με έχουν ταράξει από χθες. Με παίρνουν τηλέφωνο να μου λένε “συγχαρητήρια”. Με βλέπουν στον δρόμο», ανέφερε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη, ενώ δείχνοντας την κοιλιά της, εξήγησε με χιούμορ:

«Αυτό εδώ είναι καλοπέραση. Θα μπορούσα να είμαι και δύο μηνών. Αν ξέρετε εσείς κάτι που δεν το ξέρω εγώ, οκ με το καλό να μας έρθει»

«Όχι, δεν λέω ψέματα. Παιδιά, σταματήστε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, αλλά δεν είμαι έγκυος», πρόσθεσε στη συνέχεια, δίνοντας τέλος στις φήμες.

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