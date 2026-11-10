«Καρφί» Ντόρας προς Σαμαρά: Αν ξαναγίνει πρωθυπουργός, θα μπορεί να αποπέμπει υπουργούς

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Αιχμηρή για τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά περί αποπομπής του ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, εμφανίστηκε η πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη.
Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ σημείωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι «οι αποπομπές των υπουργών αποφασίζονται από τον πρωθυπουργό της χώρας, ο κ. Σαμαράς δεν είναι πρωθυπουργός», για να συμπληρώσει δηκτικά ότι «αν θεωρεί ότι έχει ελπίδες να ξαναγίνει πρωθυπουργός θα έχει την δυνατότητα να αποπέμψει υπουργούς».
Κρατάει χρόνια αυτή η κολώνια…
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