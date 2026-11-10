Nvidia: Αγωγή μετόχων κατά του Τζένσεν Χουάνγκ για τη φερόμενη σχέση με Κινέζα κατάσκοπο – Τι καταγγέλλουν

Takeaways by to pontiki AI Μέτοχοι της Nvidia κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας και του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ, κατηγορώντας τους για παραπλάνηση μετά τις αποκαλύψεις για την ερωτική του σχέση με Κινέζα που φέρεται να είναι κατάσκοπος Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η διοίκηση απέκρυψε πληροφορίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας που συνδέονται με τη συγκεκριμένη σχέση, απειλώντας τη φήμη και τις επιχειρηματικές προοπτικές της εταιρείας.

Η δικαστική προσφυγή κατατέθηκε εν μέσω πτώσης της χρηματιστηριακής αξίας της Nvidia, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το FBI διερευνά τη σχέση.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, τονίζοντας τη δέσμευσή του για την προστασία της εταιρείας και της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Αγωγή κατά της Nvidia και του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, κατέθεσαν μέτοχοι της εταιρείας, κατηγορώντας τους ότι τους παραπλάνησαν σχετικά με την εξωσυζυγική σχέση του επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού με τη φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο Άλις Χουάνγκ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η δικαστική προσφυγή αφορά την εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία 4,3 τρισ. δολαρίων και υποστηρίζει ότι η Nvidia και ο Χουάνγκ απέκρυψαν από τους επενδυτές πληροφορίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη φήμη και τις επιχειρηματικές προοπτικές της.

Η αγωγή κατατέθηκε ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το FBI διερευνά τη φερόμενη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ.

Τι αναφέρει η αγωγή των μετόχων κατά της Nvidia

Σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, η Nvidia και ο Τζένσεν Χουάνγκ κατηγορούνται ότι παραπλάνησαν τους μετόχους σε σχέση με την ερωτική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου με την Άλις Χουάνγκ.

Η Άλις Χουάνγκ είναι πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, και δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία και ο διευθύνων σύμβουλός της δεν γνωστοποίησαν πως η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, οι οποίες απειλούσαν τη φήμη και τις επιχειρηματικές προοπτικές της Nvidia.

Τον περασμένο μήνα, οι «New York Times» δημοσίευσαν πληροφορίες για τη φερόμενη σχέση, αναφέροντας ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Άλις Χουάνγκ αποτελούσε συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αποζημιώσεις ζητούν οι μέτοχοι

Επικεφαλής των μετόχων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη είναι ο ιδιώτης επενδυτής Μαρκ Κίστενμαχερ.

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημιώσεις από τη Nvidia και τον Τζένσεν Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζουν το ύψος των διεκδικήσεών τους.

Η αγωγή κατατέθηκε μόλις πέντε λεπτά μετά το κλείσιμο της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς τη Δευτέρα, ημέρα κατά την οποία η μετοχή της Nvidia κατέγραψε σημαντικές απώλειες.

Οι δικαστικές προσφυγές μετόχων κατά εταιρειών έπειτα από απροσδόκητες πτώσεις των τιμών των μετοχών τους αποτελούν συνηθισμένη πρακτική.

Nvidia: Πτώση 4,3% και απώλειες 190 δισ. δολαρίων

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 4,3% στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να μειωθεί κατά περίπου 190 δισ. δολάρια.

Την προηγούμενη ημέρα, Κυριακή, η Nvidia είχε ανακοινώσει ότι διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο διευθύνων σύμβουλός της αποτέλεσε «στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών».

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε προηγουμένως παραδεχθεί στους εργαζομένους της εταιρείας ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τη φερόμενη σχέση.

Ο Χουάνγκ συνίδρυσε τη Nvidia το 1993 και παραμένει επικεφαλής της εταιρείας της Καλιφόρνιας, η οποία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη κατασκευάστρια μικροκυκλωμάτων στον κόσμο βάσει χρηματιστηριακής αξίας.

Η πορεία της εταιρείας τον έχει αναδείξει σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Τραμπ: Το FBI ερευνά τη φερόμενη σχέση του Χουάνγκ

Στην υπόθεση αναφέρθηκε τη Δευτέρα και ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας ότι το FBI διερευνά τη φερόμενη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε, ωστόσο, ότι ο Χουάνγκ δεν έχει λόγο να ανησυχεί.

«Γνωρίζω ότι το FBI εξετάζει την υπόθεση σε σχέση με κάτι άλλο και πιστεύω ότι εκείνος θα είναι εντάξει», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον επικεφαλής της Nvidia την ίδια ημέρα.

«Μίλησα μαζί του σήμερα, απλώς για να δω αν αισθάνεται καλά, πώς τα πηγαίνει», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Χουάνγκ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως η γυναίκα με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση ήταν κατάσκοπος.

«Μου είπε ότι δεν είχε απολύτως καμία ιδέα πως το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν κατάσκοπος», δήλωσε ο Τραμπ.

Η απάντηση του Τζένσεν Χουάνγκ για την έρευνα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανοιχτής επιστολής που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας, εκφράζοντας τη στήριξή του στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στην προστασία της Nvidia και στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Υποστηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε στην επιστολή του.

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