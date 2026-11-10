Ψυχιατρική εξέταση για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Κατηγορείται για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Takeaways by to pontiki AI Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ συνελήφθη κατηγορούμενος για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, το οποίο κατασχέθηκε από αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες.

Ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν ο κατηγορούμενος είναι σε θέση να κατανοήσει τη δικαστική διαδικασία και να συμμετάσχει στην υπεράσπισή του.

Η απόφαση για την ψυχιατρική αξιολόγηση προέκυψε μετά την εμφάνιση κενών μνήμης από τον κατηγορούμενο κατά την πρώτη ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο.

Ο Μαρκλ αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού και της ηλεκτρονικής επιτήρησης, ενώ η ψυχιατρική έκθεση για την κατάστασή του αναμένεται να υποβληθεί έως τις 20 Νοεμβρίου.

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Σε ψυχιατρική εξέταση θα υποβληθεί ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, συζύγου του πρίγκιπα Χάρι, έπειτα από απόφαση ομοσπονδιακής δικαστού στη Φλόριντα. Ο 82χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ η εξέταση θα κρίνει εάν είναι ψυχικά ικανός να δικαστεί.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν, στην Τάμπα των ΗΠΑ, εξέδωσε την Παρασκευή δισέλιδη απόφαση, επισημαίνοντας ότι η συμπεριφορά του Μαρκλ κατά την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο δημιουργεί αμφιβολίες για την ικανότητά του να παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πεθερός του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε ότι «δεν θυμάται», γεγονός που συνεκτιμήθηκε στην απόφαση για τη διενέργεια ψυχιατρικής αξιολόγησης.

Τόμας Μαρκλ: Η σύλληψη και το υλικό που κατέσχεσε το FBI

Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη την Παρασκευή και αντιμετωπίζει μία ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στο υλικό που αφορά την κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο άσεμνες φωτογραφίες στις οποίες ο ίδιος ποζάρει μαζί με ένα γυμνό ανήλικο κορίτσι. Υπάρχουν επίσης άλλες εικόνες που τον εμφανίζουν με γυμνά ή ημίγυμνα παιδιά.

Μία από τις φωτογραφίες δείχνει ένα γυμνό κορίτσι μέσα σε δωμάτιο που φαίνεται να ανήκει σε αλυσίδα μοτέλ στις Φιλιππίνες, όπου ο Μαρκλ είχε ζήσει για κάποιο χρονικό διάστημα στο παρελθόν.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση του FBI, η οποία υποβλήθηκε στο δικαστήριο στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης, ομοσπονδιακοί πράκτορες εντόπισαν και κατέσχεσαν το συγκεκριμένο υλικό από αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες.

Οι χώροι αυτοί είχαν μισθωθεί από τον Μαρκλ από το 2008, ενώ η συλλογή περιλάμβανε διαφάνειες, αρνητικά φωτογραφικών φιλμ και βιβλία.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, σχολιάζοντας την υπόθεση την Παρασκευή, υποστήριξε ότι ο Μαρκλ «στόχευσε αθώα παιδιά και επιδίωξε να τους κλέψει την αθωότητα μέσω των εγκληματικών του πράξεων».

Το τελευταίο διάστημα, ο 82χρονος διέμενε στο Λέικλαντ της Φλόριντα. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», φιλοξενούνταν σε οίκο ευγηρίας.

Αποφυλάκιση με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής, ο Μαρκλ δεν υπέβαλε απάντηση επί της κατηγορίας που αντιμετωπίζει.

Η δικαστής Γκρίφιν επέτρεψε την αποφυλάκισή του από την κράτηση, με προσωπική δέσμευση τήρησης των όρων που του επιβλήθηκαν.

Ωστόσο, η αποφυλάκιση συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς ο 82χρονος πρέπει να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό και να τεθεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση.

Τα «κενά μνήμης» και οι αμφιβολίες για την ψυχική του κατάσταση

Μετά την ακροαματική διαδικασία, η Λίντσεϊ Γκρίφιν εξήγησε στην απόφασή της ότι υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι να πιστεύει» πως ο Μαρκλ ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχική νόσο ή διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητά του να δικαστεί.

Συγκεκριμένα, η δικαστής ανέφερε ότι η πιθανή διαταραχή μπορεί να τον καθιστά ψυχικά ανίκανο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να κατανοήσει τη φύση και τις συνέπειες της δικαστικής διαδικασίας εις βάρος του ή να συμβάλει ουσιαστικά στην υπεράσπισή του.

Η Γκρίφιν διευκρίνισε ότι η εκτίμησή της βασίστηκε σε πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει ποιες ήταν αυτές.

Στην απόφαση συνεκτιμήθηκαν επίσης η «προχωρημένη ηλικία» του Μαρκλ και τα «κενά μνήμης» που παρουσίασε.

Έως τις 20 Νοεμβρίου η ψυχιατρική έκθεση για τον Τόμας Μαρκλ

Για τη διενέργεια της ανεξάρτητης ψυχιατρικής εξέτασης, η δικαστής όρισε την Έιμι Γεροδήμου, ψυχίατρο με ειδίκευση στην ψυχιατροδικαστική.

Η ειδικός καλείται να εξετάσει τον Τόμας Μαρκλ, να αξιολογήσει την ψυχική του κατάσταση και να αποφανθεί εάν διαθέτει την απαιτούμενη ψυχική ικανότητα για να δικαστεί.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της ψυχιατρικής έκθεσης στο δικαστήριο ορίστηκε η 20ή Νοεμβρίου.

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