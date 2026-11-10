Έγκλημα σε κρουαζιερόπλοιο: Επιβάτιδα δολοφονήθηκε μυστηριωδώς ανοιχτά του Τέξας – Ερευνά το FBI, συνελήφθη ένας ύποπτος

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Έρευνα για υπόθεση ύποπτης ανθρωποκτονίας σε κρουαζιερόπλοιο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Τέξας προς την Καραϊβική διεξάγει το FBI, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και οδήγησε στην επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι από το οποίο είχε αναχωρήσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI τη Δευτέρα, ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την ταυτότητά του ή για το εάν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του.

🚨 New details are emerging in the suspected homicide aboard the MSC Seascape cruise ship.



Passengers are alleging that a husband and wife were arguing on Deck 10 when the confrontation turned physical. According to multiple accounts circulating among passengers, the husband… pic.twitter.com/qZyOvvUKTi — Rose (@901Lulu) November 9, 2026

Όπως διευκρίνισε η ομοσπονδιακή υπηρεσία μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, το όνομα του υπόπτου δεν δημοσιοποιείται μέχρι να ενημερωθεί η οικογένεια του θύματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MSC Seascape, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Γκάλβεστον του Τέξας. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αρμόδιες αρχές έδωσαν εντολή για την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι, μετά την ενημέρωσή τους για συμβάν που αφορούσε επιβάτη.

Σε ανακοίνωσή της, η MSC Cruises ανέφερε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και παρέχει υποστήριξη σε όσους επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το πλοίο επέστρεψε στο Γκάλβεστον και στη συνέχεια απέπλευσε εκ νέου, συνεχίζοντας το ταξίδι του το απόγευμα της Δευτέρας.

🚨 BREAKING: A man has been arrested in connection with the suspected homicide aboard the MSC Seascape cruise ship.



Jason Leon Watford (48), of Tyler, Texas, was taken into custody after the ship returned to Galveston Monday morning. He is being held at the Galveston County Jail… pic.twitter.com/2OlsshT9JR — Rose (@901Lulu) November 9, 2026

Το MSC Seascape είναι ένα από τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια της εταιρείας, διαθέτοντας 2.270 καμπίνες και πλήρωμα άνω των 1.600 ατόμων, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 5.900 επιβάτες.

Το πλοίο πραγματοποιεί πενθήμερες και επταήμερες κρουαζιέρες από το Γκάλβεστον προς προορισμούς στην Καραϊβική. Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους μετέφερε τη βάση των δρομολογίων του από το Μαϊάμι στο Γκάλβεστον.

ALERT: Cruise ship forced to return to port after a man allegedly killed a person at sea as the FBI investigates a "suspected homicide" in Texas.



The MSC Seascape was returned to the port of Galveston after a passenger allegedly killed his partner on the 10th floor of the… pic.twitter.com/oRSlPgO7XB — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) November 9, 2026

Οι έρευνες για ανθρωποκτονίες σε κρουαζιερόπλοια είναι σχετικά σπάνιες. Ωστόσο, νωρίτερα μέσα στο 2026, ένας έφηβος κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία και επιβαρυμένη σεξουαλική κακοποίηση σχετικά με τον θάνατο της 18χρονης θετής αδελφής του, κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας της Carnival, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Φλόριντα.

Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το θύμα ή τον φερόμενο ως δράστη.

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